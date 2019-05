Podľa Tatara je tím SR najlepší za posledné roky: No máme len 6 bodov

Na snímke zľava slovenský hokejista Tomáš Tatar, Florian Chakiachvili a brankár Florian Hardy (obaja Francúzsko) počas zápasu základnej A-skupiny Francúzsko - Slovensko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 17. mája 2019. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 17. mája (TASR) -tvrdí Tomáš Tatar o súčasnom výbere reprezentácie na domácich majstrovstvách sveta. O to viac ho mrzí, že Slováci majú po triumfe v piatom zápase nad Francúzskom (6:3) na konte len šesť bodov a na postup do štvrťfinále potrebujú pomoc súperov.Dvadsaťosemročný krídelník prišiel posilniť káder trénera Craiga Ramsayho po vydarenej sezóne v Montreale Canadiens. V 80 dueloch NHL nazbieral dokopy 58 bodov (25+33), čím si vylepšil kariérne maximum. Produktivitu si preniesol aj do Košíc. Po piatkovom víťazstve má na konte gól a štyri asistencie.uviedol.Slováci sa proti Francúzom tešili len z druhej výhry na turnaji. Tú predchádzajúcu dosiahli taktiež v piatok, keď vo svojom otváracom stretnutí prekvapili Američanov (4:1). Aj v ďalších troch dueloch siahali na body, no neúspešne. Mrzela najmä prehra v kľúčovom zápase s Nemeckom (2:3), ktorá Slovákom zobrala postupové karty z rúk.uviedol.Aj v piatok to chvíľu vyzeralo na obrat zo strany Francúzov. Dvomi gólmi v rýchlom slede znížili z 0:3 na 2:3 a do konca druhého dejstva domácim riadne podkurovali. Počas druhej prestávky tak bolo treba zdvihnúť náladu a dostať mužstvo späť na správnu koľaj. Ujal sa toho aj Tatar:Slováci v nej už po 16 sekundách strelil štvrtý gól a v 46. minúte vyhrávali už 6:2. Záverečný zásah Anthonyho Recha už len upravil skóre.Tréneri spravili pred duelom zmenu v elitnej formácii, keď k Tatarovi a Richardovi Pánikovi priradili centra Libora Hudáčka. Tento ťah sa vydaril, trojica sa podieľala na štyroch góloch a dokopy nazbierala šesť bodov (2+4).pochvaľoval si nové zloženie Tatar.Slováci sa môžu v Košiciach spoľahnúť na vynikajúcu podporu od fanúšikov, tí sa od nich neodklonili ani po nevydarených záveroch duelov s Kanadou a Nemeckom a v piatok ich opäť hnali dopredu.dodal Tatar.