Podľa Trumpa by sa Spojené štáty mohli zapojiť do iránsko-izraelského konfliktu

15.6.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump pre spravodajskú sieť ABC povedal, že Spojené štáty by sa mohli zapojiť do iránsko-izraelského konfliktu. „Je možné, že by sme sa mohli zapojiť“ do prebiehajúceho boja medzi úhlavnými nepriateľmi na Blízkom východe, povedal Trump. Zdôraznil, že Spojené štáty „v tejto chvíli“ nie sú zapojené do vojenskej akcie.Omán, ktorý pôsobil ako mediátor v jadrových rokovaniach medzi Teheránom a Washingtonom, uviedol, že šieste kolo americko-iránskych rozhovorov plánované na tento víkend bolo zrušené. Trump však povedal, že obe strany pokračujú v diskusiách. „Chceli by uzavrieť dohodu. Rozprávajú sa. Pokračujú v rozhovoroch,“ povedal Trump.Šéf Bieleho domu zároveň naznačil, že niečo ako stret medzi Izraelom a Iránom sa „muselo“ stať, aby sa podnietili rokovania o jadrovej dohode. „Možno to v skutočnosti núti dosiahnuť dohodu rýchlejšie,“ povedal Trump.