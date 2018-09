Podľa Vajdu môže Djokovič vyhrať ešte pár grandslamov

Na archívnej snímke srbský tenista Novak Djokovič (vľavo) a jeho slovenský tréner Marián Vajda. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

New York 10. septembra (TASR) - Podľa Mariána Vajdu má srbský tenista Novak Djokovič na to, aby v kariére vyhral ešte niekoľko grandslamových titulov. Slovenský tréner to vyhlásil v rozhovore pre irozhlas.cz po finálovom triumfe svojho zverenca na US Open nad Argentínčanom Juanom Martinom Del Potrom.Djokovič sa vyrovnal legendárnemu Američanovi Peteovi Samprasovi, ktorý má na konte 14 titulov z turnajov veľkej štvorky. Na dosah má Rafaela Nadala, ktorý uspel sedemnásťkrát.povedal Vajda pre irozhlas.cz.Po trojsetovom víťazstve 6:3, 7:6 (4), 6:3 nad Del Potrom prežíval 53-ročný rodák z Považskej Bystrice obrovské emócie.uviedol Vajda na margo "odluky" so srbským tenistom. Ich cesty sa však znova spojili na jar tohto roka a Djokovič herne pookrial.Djokoviča trénovali aj Radek Štěpánek a Andre Agassi, ale k úspechom pod taktovkou Vajdu sa nepriblížili.dodal Vajda.