Podľa WWF bude najbližších sedem rokov rozhodujúcich. Hodina Zeme vyzve 25. marca ľudí, aby ,,vypli” v prospech planéty

Rozhodujúcich sedem rokov Zeme

Medzinárodná klimatická kampaň

12.3.2023 (SITA.sk) - Najväčšia kampaň Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) zmobilizuje 25. marca ľudí na celom svete prostredníctvom projektu Hodina Zeme. V časesa zahalia do tmy dominanty a známe pamiatky na celom svete.Ľudia budú vyzvaní, aby počas dňa "vypli" a strávili 60 minút tým, že urobia niečo pozitívne pre našu Zem. K najväčšej globálnej environmentálnej iniciatíve sa pripojí aj Slovensko. Zhasnú ikonické historické objekty, ako je Bratislavský hrad, Bojnický zámok, hrad Beckov a iné. Informoval o tom v tlačovej správe WWF Slovensko.Svetový fond na ochranu prírody varuje, že najbližších sedem rokov je rozhodujúcich pre zastavenie straty biodiverzity a zmierňovanie zmeny klímy, preto sú tieto akcie potrebnejšie než kedykoľvek predtým. Na rieke Hron WWF Slovensko spolu s dobrovoľníkmi počas Hodiny Zeme osadia tabuľky na označenie chráneného územia, v ktorom bude môcť rieka Hron naďalej slobodne prúdiť.Pri tejto príležitosti s miestnou komunitou, obcou Hronský Beňadik, Slovenským rybárskym zväzom, vodákmi a ďalšími dobrovoľníkmi vyčistia brehy rieky v úseku chráneného územia od naplaveného odpadu.Cieľom Hodiny Zeme 2023 je okrem iného inšpirovať ľudí, aby sami ako jednotlivci venovali akúkoľvek činnosť v prospech prírody, vykročili zo svojej rutiny a žili zodpovednejšie, rozumnejšie a úspornejšie voči prírode.Hodina Zeme je každoročná medzinárodná klimatická akcia založená Svetovým fondom na ochranu prírody, koná sa vždy poslednú sobotu v marci. Domácnosti, podniky i verejné inštitúcie, a hlavne významné kultúrne pamiatky, pri nej na jednu hodinu vždy od 20:30 do 21:30 miestneho času vypínajú svoje osvetlenie a elektrické spotrebiče na podporu zvýšenia informovanosti o súčasných klimatických zmenách.Prvá táto akcia sa konala 31. marca 2007 v Austrálii, kde viac ako 2,2 milióna domácností a firiem v Sydney vyplo na hodinu svetlá. V roku 2008 sa už akcia konala v 370 mestách a obciach v desiatkach krajín sveta. V roku 2009 svetlá vyplo 4 159 miest v 88 krajinách. Postupne sa podujatie rozšírilo do viac ako 190 krajín. Od roku 2011 sa koná aj na Slovensku.Zo začiatku Hodina Zeme u nás upriamovala pozornosť na svetelné znečistenie, ktoré astronómov limituje v pozorovaniach. Od roku 2016 sa k organizovaniu podujatia pridalo WWF Slovensko a kampaň zamerala pozornosť na dôsledky klimatickej krízy, poškodzovanie prírody, vymieranie druhov rastlín a zvierat. Hodina Zeme vyzýva ľudí a firmy, aby zmenili svoje správanie a snažili sa žiť v rámci limitovaných možností našej planéty.