Podľa zvykov sa za úsvitu Veľkého piatka chodilo k zázračnej vode

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Podmaník Foto: TASR/Milan Podmaník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 19. apríla (TASR) – V predkresťanskom období ľudia verili v magickú silu živlov. Jedným z nich je aj voda, tá sa dodnes spája s veľkonočnými sviatkami. Ako pre TASR uviedla etnografka Východoslovenského múzea v Košiciach Klaudia Buganová, pohanský zvyk má i kresťanské vysvetlenie.Ako povedala, naši predkovia pripisovali vode veľmi veľký význam, najmä počas jari. Bola znakom života a rastu, ktoré mali človeku zabezpečiť obživu.“ vysvetlila s tým, že zvyčajne sa nenachádzal blízko obydlí.opísala s tým, že z Veľkého piatka sa zvyky súvisiace s vodou preniesli až do súčasnej veľkonočnej oblievačky.Podľa nej bolo tiež dôležité nechať pri tejto vode nejaký osobný predmet, takzvanú starú pohanskú obetu v zmysle mágie podobnosti. U žien to boli kedysi napríklad šatky.“ dodala Buganová.S touto tradíciou sa osobne stretla na severovýchode Slovenska, v obciach okresu Medzilaborce.povedala.Ako hovorí, vo svojej praxi stretla aj takých ľudí, ktorí sa išli pokropiť vodou pred tým, než išli do kostola na obrady Veľkého piatka. Kresťanským vysvetlením malo byť to, že keď Ježiša Krista zajali, musel prejsť cez potok Cedron.povedala. Niekde sa podľa kresťanského ponímania tohto zvyku má ísť k takejto vode za úsvitu Veľkého piatka, kedy podľa Biblie učeník Peter zaprel Ježiša Krista.Takzvaná trojhraničná voda mala mať liečebný účinok aj na zvieratá, privádzali k nej aj dobytok či kone, prípadne ju priniesli vo veľkých nádobách a dali sa z nej napiť tým, ktorí zostali doma.