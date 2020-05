Podmanický odchádza zo strany Smer-SD. Nemá spoločný názor ani s Ficom, ani s Pellegrinim

Do platformy s kotlebovcami

Vyzvali ich na odchod zo strany

19.5.2020 - Poslanec Národnej rady SR Ján Podmanický odchádza z opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD). V parlamente nebude pôsobiť v poslaneckom klube strany a vzdáva sa taktiež funkcie krajského predsedu Smeru-SD v Žilinskom kraji. Agentúre SITA tieto informácie potvrdil hovorca strany Ján Mažgút. Ako prvý o tom informoval Denník N.Podmanický bude v pléne pôsobiť ako nezaradený poslanec. Opozícia tak bude po jeho odchode disponovať 54 mandátmi. „V strane Smer-SD toto rozhodnutie pána Podmanického rešpektujeme,“ povedal agentúre SITA Mažgút.Podmanický vyhlásil, že nechce byť prekážkou ešte väčšieho posunu strany doľava, ako avizoval predseda strany Smer Robert Fico. Ako ďalej povedal, rovnako nezdieľa názory podpredsedu strany Petra Pellegriniho, ktorý je „viac liberál ako ľavičiar a na mnohé kultúrno-etické témy má zásadne opačný pohľad“. Podmanický dodal, že nechce byť príčinou napätia a ani zámienkou odchodu Pellegriniho zo Smeru-SD.Vo štvrtok 14. mája oznámil Podmanický spolu s ďalšími troma opozičnými poslancami Mariánom Kérym (Smer-SD), Tomášom Tarabom (ĽSNS) a Filipom Kuffom (ĽSNS) zámer založiť platformu hodnotovej politiky, ktorá by združovala konzervatívnych poslancov. Zákonodarcovia o tom informovali krátko po tom, ako parlament neschválil správu ombudsmanky Márie Patakyovej za minulý rok.Taraba aj Kuffa sú zo strany Kresťanská demokracia – Život a prosperita a do parlamentu sa dostali na kandidačnej listine Kotlebovcov - Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS ) Niektorí podpredsedovia a členovia Smeru-SD za to Podmanického a Kéryho kritizovali a dokonca ich vyzývali k odchodu zo strany. Podpredseda strany a bývalý premiér Peter Pellegrini na utorkovej tlačovej konferencii povedal, že poslanci si asi mylne vysvetlili, že keď sa strana Smer-SD ocitla v opozícii s ĽSNS, tak je to automaticky ich prirodzený partner.„Smer-SD a ja osobne ako Banskobystričan sa nebudeme prizerať tomu, ako sa nejakí naši poslanci začnú spriahať s predstaviteľmi ĽSNS,“ dodal k tejto téme Pellegrini.