Podmaníková sa nestresuje limitmi, Longová si verí na ME

Slovenská plavkyňa Andrea Podmaníková. Foto: TASR//DUNA/MTI Foto: TASR//DUNA/MTI

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín 11. decembra (TASR) - Slovenská plavkyňa Andrea Podmaníková sa z majstrovstiev Európy v krátkom bazéne vrátila s troma semifinálovými účasťami. K úplnej spokojnosti jej však v škótskom Glasgowe chýbal aspoň jeden prienik do elitnej osmičky, ku ktorému bola najbližšie na prsiarskej päťdesiatke.V tejto disciplíne ju od finále delilo len sedem stotín sekundy. Na dvojnásobnej trati jej chýbalo 35 stotín a na 200 m prsia obsadila v rozplavbách desiatu priečku s mankom štyroch desatín na finálovú osmičku. V semifinále 100 m polohové preteky mala už výraznejší odstup, no špecializuje sa práve na prsiarske súťaže.zhodnotila Podmaníková pre TASR.Na budúci rok na ňu čaká náročná úloha v podobe plnenia limitov na olympijské hry. Aj Podmaníkovú preto pozval Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) do Šamorína na prípravné podujatie menej ako rok pred začiatkom Tokia 2020:Na rozdiel od Podmaníkovej už má olympijskú skúsenosť lukostrelkyňa Alexandra Longová. Cieľ účastníčky Ria de Janeiro 2016 je zopakovať si štart aj v Tokiu, o miestenku zabojuje od 20. do 26. mája na majstrovstvách Európy v tureckej Antalyi.povedala pre TASR Longová, ktorá sa musela tento rok vyrovnať so zdravotnými i technickými problémami:Pokiaľ by kvalifikácia nevyšla na európskom šampionáte, olympijská účasť sa dá zachrániť na podujatí Svetového pohára v Berlíne: