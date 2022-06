Poďme robiť digitalizáciu konečne lepšie, buďme ako Estónsko

Čo všetko vás na konferencii Jarná ITAPA 2022 čaká?



Musíme držať krok v digitalizácii. Európska únia na ňu totiž kladie obrovský dôraz. Ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová povie viac.



Estónsko je európskym digitálnym lídrom. Jeho obyvatelia vedia vyriešiť takmer všetky životné situácie a byrokratické záležitosti online. Chceme byť ako Estónsko? Rozhodne áno!



Elektronická PNka? Konečne realita. Patrí medzi životné situácie, ktoré sú každodennou súčasťou našich životov. Ich optimalizáciu si zaslúžime všetci. O ich koncepte sa hovorí už jednu dekádu. V čom zlyhalo v minulosti ich riešenie?



Viceprimátor francúzskeho mesta Asnieres-sur-Seine Fred Sitbon predstaví význam konceptu smart cities. Vo svete je to mimoriadne obľúbený. Darí sa mu aj u nás.



Sme dostatočne kyberneticky pripravení? Žijeme v novej fáze, v novej dobe. Oveľa viac musíme dbať na kybernetické zabezpečenie. Systém nikdy nie je taký bezpečný, aby nemohol byť zabezpečený lepšie. Viac prezradí generálna riaditeľka Oracle Slovensko Viera Uherová.



Bezpečnosť vo fyzickom i online priestore. Aj tento rozmer priniesla vojna na Ukrajine. Na ITAPA Open Talku vystúpi dôstojník armády USA vo výslužbe Ben Hodges. Diskutovať budú následne expert na obranu a bezpečnosť Pavel Macko a poslanci NR SR Tomáš Valášek a Juraj Krúpa.



ESTÓNSKO AKO PRÍKLAD PRE VŠETKÝCH

SMART CITIES V SLOVENSKÝCH PODMIENKACH

NOVÝ SVET, NOVÝ POHĽAD NA BEZPEČNOSŤ

7.6.2022 (Webnoviny.sk) -V Estónsku digitalizácia funguje skutočne naplno, a to prostredníctvom štátneho elektronického systému e-Estonia. Podstatná je synergia medzi vládou a súkromným sektorom, pretože digitalizácia nemôže ležať len na pleciach vlády. Musíme pochopiť jej obrovskú pridanú hodnotu a dennodenne sa s ňou zžiť do takej miery, že si ju už nebudeme ani všímať. To sa v Estónsku podarilo. "Za takmer tri desaťročia prebudovávania estónskej spoločnosti, ktorá začala z veľmi skromného prostredia, vyrástla v Estónsku veľmi moderná digitálna spoločnosť, kde je 99 percent verejných služieb dostupných online," vysvetlila poradkyňa pre digitálnu transformáciu Estónska Erika Piirmets. Estónsko je podľa jej slov jednou z najviac digitalizovaných spoločností na svete a naďalej vedie prostredníctvom transparentného a etického využívania údajov na uľahčenie užívateľskej skúsenosti občanov v komunikácii so štátom. Dokazuje to napríklad tým, že občan dokáže online vybaviť všetko - od jednoduchého priznania daní alebo začatia podnikania až po komplexnejšie proaktívne služby.Zo Slovenska sa mnohí experti či rôzne vlády už dlhé roky snažia vybudovať digitálny štát, ktorý by fungoval moderne a efektívne. Stále sme však len pri snahách. Prečo sa v tejto oblasti posúvame len veľmi pomaly? Lákadlom prvého konferenčného dňa je horúci duel medzi zástupcom štátu na strane jednej a zástupcom IT komunity na strane druhej. Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) Ján Hargaš a Emil Fitoš z IT Asociácie Slovenska (ITAS) prezradia, čo sa na oboch stranách barikády deje, ako vidia situáciu a aké sú jej riešenia.Podstatnou súčasťou digitalizácie sú aj naše každodenné životné situácie. Ide o bežné momenty, ako je narodenia dieťaťa, prepis auta, čokoľvek. O ich optimalizácii sa hovorí už jednu dekádu, no stále na tom nie sme dobre. Prečo to tak je? Práve ich optimalizácia by nám jednoznačne vedela zjednodušiť život. "O tom, že služby štátu budeme rozvíjať podľa potrieb občana v jeho životnej situácii, nie podľa toho, čo chcú úrady, hovoríme už takmer 15 rokov. Ale my, na rozdiel od predchodcov, tento koncept dostávame z papiera do reality. Riešenie prvej životnej situácie "narodenie dieťaťa" je na svete a pokračujeme ďalej. Aby v digitalizácii štát slúžil občanom a nie naopak," vysvetľuje štátny tajomník MIRRI Ján Hargaš.Dôraz sa v dnešnom svete kladie aj na to, aby boli naše mestá a obce inovatívne. Vo svete sa konceptu smart cities darí, ani u nás na tom nie sme zle. Mnohé slovenské mestá už smart riešenia zavádzajú, no to stále nestačí. Treba pochopiť ich význam a tiež si brať príklad tam, kde to funguje. Viceprimátor francúzskeho mesta Asnieres-sur-Seine Fred Sitbon, ktorý je zodpovedný za ekonomický rozvoj, digitál, siete, mobilitu či dopravu, príde povedať svoje skúsenosti priamo z praxe. "Moderné technológie dnes významne zlepšujú kvalitu života občanov, čo je aj cieľom vrcholových predstaviteľov samospráv a miest. Prepájanie miest s technologickými inováciami umožňuje efektívne využívať dáta pre kvalifikované investičné rozhodnutia, optimalizovať dopravnú premávku či znižovať znečistenie v uliciach," hovorí Fred Sitbon.Nový svet je fakt, veľa vecí je inak. Ruka v ruke s novou situáciou vo svete a u nás ide aj kybernetická bezpečnosť, ktorá otvára otázku, či sme u nás dostatočne pripravení na rôzne kybernetické hrozby. Dokážeme sa efektívne ubrániť s technológiami, ktoré máme k dispozícii? "Žiaden systém nikdy nie je taký bezpečný, aby nemohol byť ešte lepšie zabezpečený. Ako však zvládnuť evolúciu kybernetických nástrojov, ktoré odpovedajú na ďalšie a premyslenejšie hackerské útoky? Čo je dôležitejšie - bezpečnosť alebo užívateľské pohodlie? V čase umelej inteligencie a machine learning je jasnou odpoveďou Zero trust stratégia," uvádza generálna riaditeľka spoločnosti Oracle Slovensko Viera Uherová.Vojna na Ukrajine priniesla skutočne veľké nóvum, ktorým je presiahnutie fyzických rozmerov a presun aj do virtuálneho sveta. Ide totiž aj o vojnu, ktorá sa odohráva na sociálnych sieťach, v diskusiách, ale aj prostredníctvom útokov v online priestore. Obľúbený formát ITAPA Open Talk otvorí dôstojník armády USA vo výslužbe Ben Hodges, ktorý pôsobil ako veliaci generál americkej armády v Európe. V súčasnosti sa venuje strategickým štúdiám v Centre pre analýzu európskej politiky. Zo svojej profesionálnej kariéry má množstvo skúseností, pôsobil v Iraku i v Afganistane. Účastníkov následne čaká diskusia o bezpečnosti v novom svete – debatovať budú expert na obranu a bezpečnosť Pavel Macko, ktorý je najvyššie postaveným Slovákom v NATO a poslanci NR SR Tomáš Valášek a Juraj Krúpa.Druhý konferenčný deň bude svojim obsahom plne konkurovať prvému, otvorí ho premiér Eduard Heger. Odpovie na otázku, ako vníma budúcnosť Slovenska v modernom svete plnom zmien a ako sa k nim ako krajina postavíme. Okrem toho bude druhý deň v znamení tém, ako je napríklad generácia budúcnosti v kontexte výskumu a inovácií, eurofondy, kľúčové technológie v obrane, modernizácia ozbrojených síl či udržateľné životné prostredie. Konferencia Jarná ITAPA 2022, ktorá bude 16. a 17. júna 2022 v Bratislave, vás opäť prenesie do sveta tém, ktoré sú všetky jedinečné, no zároveň spolu úzko súvisia.