Poďme ukázať, že si nenecháme ukradnúť médiá. Progresívci a SaS chystajú protest na záchranu RTVS

10.5.2024 (SITA.sk) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) a strana Sloboda a Solidarita (SaS) chystajú protest na záchranu Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS).Ten sa uskutoční na bratislavskom Námestí slobody v stredu 15. mája o 18:00, a teda v čase, keď koalícia avizovala mimoriadnu schôdzu parlamentu . Informovalo o tom PS s tým, že vláda Smer-SD ) chce na schôdzi začať s násilným ovládnutím RTVS.„Opäť hrozí, že obmedzia rozpravu v parlamente, preto im spoločne musíme ukázať, že RTVS budeme brániť," vyhlásil predseda PS a podpredseda NR SR Michal Šimečka Šimečka zdôraznil, že súčasná vláda Slovensko ťahá preč z Európy.„Likvidujú spravodlivosť, naše zahraničné vzťahy, kultúru aj prírodu, a teraz chcú definitívne ovládnuť verejnoprávny rozhlas a televíziu. Slobodné médiá sú pritom kyslíkom demokracie. Postavme sa tomuto barbarskému plánu," vyhlásil Šimečka, ktorý súčasne pozval občanov na protest za záchranu RTVS.„Poďme ukázať, že si nenecháme ukradnúť médiá, a že nám záleží na tom, aby sme udržali Slovensko v civilizovanej Európe," zdôraznil predseda PS.Ako doplnil predseda SaS Branislav Gröhling , vláda spolu s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nom. SNS ) dokazujú, že im vadí akýkoľvek náznak kritiky či slobodného umenia.„Opakované útoky na novinárov, umelcov a hercov, ktorých si chce ministerka kultúry predvolávať na koberček ako v čase tvrdej normalizácie, to len potvrdzujú," upozornil predseda SaS s tým, že pokus vlády o ovládnutie všetkých sfér života dospeli do návrhu zákona o zrušení RTVS.Cieľ je pritom podľa Gröhlinga jediný, a to z verejnoprávneho média spraviť provládne médium šíriace dezinformácie a proruskú propagandu.„Nesmieme to dovoliť! Opäť musíme ukázať silu ulice a plných námestí. Tak, ako sa nám podarilo zastaviť promafiánsky balíček, môžeme zastaviť aj snahy zrušiť a ovládnuť RTVS vládou Fica, Danka Pellegriniho ,“ uzavrel Gröhling.