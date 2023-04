Podmienkou vstupu Srbska do EÚ je podľa europoslancov rešpektovanie sankcií proti Rusku a normalizácia vzťahov s Kosovom

Zosúladenie s Úniou a pokrok v reformách

Normalizácia vzťahov s Kosovom

26.4.2023 (SITA.sk) - Europoslanci vyzvali Európsku úniu (EÚ) , aby prehodnotila rozsah finančnej pomoci poskytovanej Srbsku, ak krajina bude naďalej podporovať protidemokratické režimy.Prístupové rokovania EÚ so Srbskom by mali pokračovať len v prípade, že sa krajina zosúladí s Úniou v oblasti sankcií proti Rusku a dosiahne významný pokrok v reformách.Uviedli to členovia Európskeho parlamentu (EP) v správe, ktorú v stredu prijal výbor pre zahraničné vecí. Za správu hlasovalo 43 europoslancov, proti boli piati, šiesti sa hlasovania zdržali. EP o tom informoval na svojej internetovej stránke.Dynamika prístupového procesu Srbska bude závisieť od pokroku v oblasti vlády zákona a základných práv, vo fungovaní demokratických inštitúcií, v záväzku voči zdieľaniu európskych práv a hodnôt a v normalizácii vzťahov s Kosovom, uviedli europoslanci.V tomto kontexte zdôraznili dôležitosť zosúladenia so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ, osobitne vo vzťahu k ruskej agresii proti Ukrajine.Správa oceňuje opatrenia Srbska pri posilnení nezávislosti súdov a zvýšení transparentnosti a efektívnosti inštitúcií vlády zákona. Zároveň oceňuje dobrú spoluprácu Srbska s EÚ v oblasti nelegálnej migrácie. Správa poukazuje na určitý pokrok v boji proti korupcii, ale zdôrazňuje, že na dosiahnutie hmatateľných výsledkov je potrebná väčšia snaha a politická vôľa.Europoslanci ďalej zdôrazňujú, že normalizácia vzťahov medzi Srbskom a Kosovom je prioritou pre vstup oboch krajín do EÚ, a vyzývajú obe strany, aby prejavili líderstvo a boli pripravené na nevyhnutné rozhodnutia, ktoré povedú k pokroku.Europoslanci vyzývajú Srbsko a Kosovo, aby sa zapojili do dialógu Belehrad - Priština v duchu kompromisov s cieľom dosiahnuť komplexnú, právne záväznú dohodu na princípe vzájomného uznania v súlade s medzinárodným právom.