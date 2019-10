Podmienky investičnej pomoci v cestovnom ruchu sa upravia

Peter Pamula, archívna snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 28. októbra (TASR) - Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru v cestovnom ruchu sa upravia. Plénum v pondelok schválilo novelu zákona o podpore cestovného ruchu z dielne poslanca koaličnej SNS Petra Pamulu.Poskytovateľom investičnej pomoci formou dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa prijatím tejto úpravy stane Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Postup pri posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc, schvaľovanie investičnej pomoci, zmenu podmienok a zrušenie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci upravuje návrh odkazom na zákon o regionálnej investičnej pomoci. Príslušným ministerstvom pre oblasť cestovného ruchu pritom bude rezort dopravy.Vymedzia sa zároveň formy investičnej pomoci, ktorými by mali byť dotácia na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, úľava na dani z príjmov, príspevok na vytvorené nové pracovné miesta a prevod nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom. Prijímateľom investičnej pomoci bude fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom.Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Pamulu, ktorým sa vytvára priestor v zákone o regionálnej investičnej pomoci na úpravu osobitostí poskytovania investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu.Spresňuje sa zároveň pojem produkt cestovného ruchu. Na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Štefana Vavreka (Most-Híd) sa tento pojem definuje ako súbor aktivít a služieb, ktoré produkuje a ponúka cieľové miesto, podnik a inštitúcie, ktoré majú schopnosť uspokojiť potreby návštevníkov a vytvoriť tak komplexný súbor zážitkov, rešpektujúc zachovávanie ekonomických, environmentálnych, sociálnych a kultúrnych zdrojov súčasnosti aj pre potreby budúcnosti.Niektoré úlohy po zaniknutej Slovenskej agentúre pre cestovný ruch sa znova dopĺňajú do zákona vzhľadom na to, že ministerstvo dopravy zabezpečuje plnenie týchto úloh naďalej. Ide napríklad o úlohy ako koordinácia vypracovania návrhu a realizácie propagácie a prezentácie SR ako cieľovej krajiny cestovného ruchu.Pamula poukázal na to, že prijatím zákona o regionálnej investičnej pomoci s účinnosťou od apríla 2018 bol zrušený zákon o investičnej pomoci, ktorý upravoval postup pri podaní investičného zámeru pre oblasť cestovného ruchu. Upozornil, že novelizácia zákona o podpore cestovného ruchu z januára 2019 zároveň uzákonila ako jednu z foriem nástrojov financovania rozvoja cestovného ruchu poskytnutie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu. Návrh zákona tak bol podľa neho vypracovaný v dôsledku neexistujúcej právnej úpravy, na základe ktorej by bolo možné poskytnúť investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu.