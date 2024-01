Podmienky na dočasné prideľovanie sudcov na vyššie súdy by sa mali sprísniť, tvrdí Mazák

Pridelenia sú väčšinou len formálne

Mačurova stáž skomplikuje známe kauzy

2.1.2024 (SITA.sk) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák považuje za chybu, že sa do zákona o sudcoch dostala opätovne možnosť dočasne prideľovať sudcov na vyššie súdy, hoci len na obmedzenú dobu, no bez určenia prísnejších požiadaviek.Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA s tým, že predpoklady na také pridelenie sú viac-menej formálne.Súdna rada, ktorá o prideľovaní rozhoduje, podľa Mazáka v podstate len skúma, či dočasné pridelenie nie je v rozpore s výkonom súdu, z ktorého má byť sudca dočasne pridelený a venuje pozornosť aj personálnym potrebám vyššieho súdu.Momentálne v tejto súvislosti rezonuje prípad sudcu Špecializovaného trestného súdu Mariána Mačuru, ktorého ročná stáž na Najvyššom súde SR môže skomplikovať prejednávanie kauzy známej ako Dobytkár alebo prípadu zločineckej skupiny známej ako „takáčovci“.„V prípade sudcu Mačuru sa súdna rada priklonila na stranu najvyššieho súdu, kde na trestnoprávnom kolégiu je pomerne zložitá situácia. Viac sa k tomu nedá povedať, podrobnosti by len potvrdili, že ide o komplikované vzťahy vo vnútri justície. Potvrdzujem však, že súdna rada sa týmto okolnostiam venovala, súc si vedomá zodpovednosti za riadny chod súdov SR,“ zdôraznil Mazák.