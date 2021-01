Podmienky na získanie daňového bonusu na dieťa sa majú zmierniť, ľudia ich tak splnia ľahšie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Za zdaniteľný príjem rodiča na získanie nároku na daňový bonus na dieťa sa budú považovať aj príspevky v rámci aktívnej politiky trhu práce, dotácie z rezortu kultúry, ako aj pandemické nemocenské dávky a pandemické ošetrovné.Poberatelia týchto príjmov tak ľahšie splnia podmienku nároku na daňový bonus na dieťa, ktorou je ročný zdaniteľný príjem aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Aktuálne ide o sumu 3 738 eur.Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet súčasne schválil návrh, aby sa parlament týmto opatrením zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.Týmto opatrením chce rezort financií zamedziť negatívnemu dopadu pandémie na ekonomickú situáciu niektorých daňovníkov.Legislatívna úprava pomôže tým zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorí by inak za minulý rok nesplnili podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a nemali by preto nárok na daňový bonus na dieťa.Počas pandémie sa podľa tohto návrhu za daňové výdavky budú považovať náklady zamestnávateľa alebo daňovníka s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré vynaložil na testovanie na COVID-19 alebo v súvislosti s ním."Ide aj o výdavky vynaložené na blízke osoby zamestnanca alebo daňovníka s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, a výdavky daňovníka na fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania," uviedlo ministerstvo financií.