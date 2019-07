Podmienky na získanie úveru sa opäť menia

Mnohí ľudia sa zadlžujú stále viac

Novinky od 1. júla

Správanie Slovákov sa postupne mení

Mladí a úvery

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.7.2019 (Webnoviny.sk) -Hlavnou ambíciou Národnej banky Slovenska bolo zabraňovať enormnému zaťažovaniu ľudí úvermi. Domácnosti sa však aj naďalej zadlžujú a cieľ, ktorý NBS sledovala, sa z pohľadu niektorých nezávislých analytikov nesplnil. "Podiel nových úverov sa dramaticky nezastavil,” hovorí Chief Executive Officer Finvia Group, Michal Kamenický. "Nové opatrenia naopak často spôsobili komplikácie, ktoré mnohých klientov prekvapili.” K tomu, aby si mohli dovoliť získať nehnuteľnosť sa musia často zadĺžiť ešte viac. "Mesačná zaťaženosť klientov môže byť rádovo omnoho vyššia, ak si k hypotekárnemu úveru vezmú na dofinancovanie aj spotrebný úver,” dopĺňa Michal Kamenický.Národná banka Slovenska aj preto v sprísnení podmienok pokračuje. Banky budú aj naďalej poskytovať úvery iba výške 80 až 90 percent z hodnoty nehnuteľnosti (LTV). "Novinkou je, že sa postupne dostávame do cieľového stavu, kedy budú môcť banky z celkového hypotekárneho biznisu poskytnúť len 20 percent úverov v rozmedzí 80 – 90 percent LTV,” objasňuje Michal Kamenický z Finvia Group. Národná banka Slovenska pri akomkoľvek novom úvere zohľadňuje výšku čistého ročného príjmu (DTI). V praxi to znamená, že klient momentálne nedostane hypotéku vyššiu ako je 8-násobok jeho čistého ročnému príjmu. Len maximálne 5 percent hypotekárnych úverov môže v súčanosti prekračovať túto hodnotu. "Málo klientov si však uvedomuje, že do DTI sa nezapočítava iba hypotéka, je to aj akýkoľvek iný úver - spotrebný úver či prečerpanie kreditnej karty,” dodáva Michal Kamenický.Sporiace správanie ovplyvňuje viacero faktorov. Jednak ide o ľahko dostupné úverové peniaze v uplynulých rokoch a jednak o zlepšovanie sa životnej úrovne. Odborníci deklarujú, že platy Slovákov z roka na rok rastú a tým pádom si aj viac môžu dovoliť. Správanie klientov sa však v toku času mení. "Po realizácii regulačných opatrení zo strany NBS vo vzťahu k úverom - či už na bývanie alebo spotrebiteľských - sa klienti opäť začínajú viac a viac zaujímať o sporenie," hovorí Radovan Slobodník z Prvej stavebnej sporiteľne. "Potenciál sporenia je aj podľa našich zistení stále vysoký. Aj klienti, ktorí si v minulosti prestali sporiť, teraz opäť deklarujú návrat k príprave financií na budúcnosť,” dopĺňa Radovan Slobodník. Za prvých päť mesiacov tohto roku zaznamenala Prvá stavebná sporiteľňa zvýšený záujem ľudí o sporenie. Oproti vlaňajšku uzatvorila približne o 10 % nových zmlúv o stavebnom sporení viac. "Odporúčame ľuďom stále myslieť aj na horšie časy. Ekonomika prechádza cyklickým vývojom a fázu expanzie strieda fáza recesie. Preto treba neustále myslieť aj na zadné dvierka,” dodáva Radovan Slobodník. S pomocou stavebného sporenia sa to dá. Prostredníctvom nasporených peňazí vie klient dofinancovať kúpu nehnuteľnosti, ale zároveň vie usporiť na akékoľvek opravy či rekonštrukcie svojho staršieho bývania.Najhoršie sa nové opatrenia dotýkajú mladých ľudí. Častokrát iba vstupujú na pracovný trh, nemajú žiadne svoje bývanie a nemajú ani nič nasporené. Pri získavaní bývania sa často spoliehali na jeho 100 percentné financovanie prostredníctvom hypotéky. "Na to, že mladý človek bude chcieť vyletieť v dospelosti z rodičovského hniezda, by mali myslieť rodičia hneď pri jeho narodení.” radí Radovan Slobodník z Prvej stavebnej sporiteľne. "Aj stavebné sporenie umožňuje uzatvoriť rodičom detskú zmluvu, v rámci ktorej sa neskúma príjem, čiže pri tomto sporení sa získava štátna prémia bez akýchkoľvek obmedzení. Z našich doterajších skúseností vyplýva, že priemerný rodič vie svojmu dieťaťa od narodenia po 18-ty rok veku života, nasporiť 10 až 12 tisíc eur. Tieto peniaze tvoria základ pre mladých, aby sa poobzerali po vlastnom bývaní.”Trh dlho hovoril, že klient nemusí mať nasporené vôbec nič na to, aby získal svoj vysnívaný domov. Klientom nebolo ani len naznačované, aby mal nejaké úspory. "Situácia sa zmenila. Potreba sporenia je omnoho silnejšia ako tomu bolo pred časom, hlavne v kontexte získania nového bývania,” dodáva Michal Kamenický z Finvia Group.Inzercia