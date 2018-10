Podmienky nároku na materské pre študentky sa meniť nebudú

Na archívnej snímke poslanci NR SR Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 23. októbra (TASR) – Podmienky nároku na materskú dávku pre študentky stredných a vysokých škôl sa neupravia. Opozičné hnutie OĽaNO v parlamente neuspelo s návrhom novely zákona o sociálnom poistení, ktorou chcelo zaviesť nové opatrenia na podporu pôrodnosti na Slovensku.OĽaNO navrhovalo zaviesť dobrovoľné nemocenské poistenie študentov, najmä vysokých škôl, z ktorého sa bude poskytovať výlučne materské. Sadzba poistného mala predstavovať 2 % zo zvoleného vymeriavacieho základu. Hnutie chcelo týmto opatrením pomôcť mladým študentkám a vývoju demografie na Slovensku. Vek prvorodičiek na Slovensku totiž rastie. Preto chceli zaviesť nové prvky v nemocenskom poistení.Druhým opatrením malo byť zavedenie ochrannej lehoty, ktorá sa mala uplatňovať výlučne pri materskom, v trvaní 15 mesiacov od zániku nemocenského poistenia. Týmto opatrením chceli poslanci pomôcť ženám, ktoré stratia zamestnanie, ale chceli by si založiť rodinu. Terajšia úprava ochrannej lehoty pre tehotné poistenky podľa hnutia totiž nie je postačujúca, pretože pokrýva len situácie, v ktorých je žena najskôr tehotná, až následne jej zanikne nemocenské poistenie. Nerieši teda opačnú situáciu, ak žena stratí zamestnanie a následne otehotnie.V platnosti tak zostane súčasný model, podľa ktorého žena stráca nárok na materské, a to i napriek skutočnosti, že by dovtedy nepretržite pracovala napríklad päť rokov. Hnutie navrhovalo, aby ochranná lehota patrila poistenke, ktorej nemocenské poistenie zanikne pred začiatkom obdobia tehotenstva, ak termín pôrodu nastane do 15 mesiacov od zániku nemocenského poistenia. Ochranná lehota bola podľa hnutia stanovená tak, aby nárok na materské mala aj poistenka, ktorá otehotnie do 6 mesiacov od zániku nemocenského poistenia.