Nízke Tatry



Jasná sever 50-80 cm dobré



Jasná juh 40-60 cm dobré



Donovaly – Záhradište 5-15 cm dobré



Opalisko-Závažná Poruba 40-60 cm dobré



Vysoké, Západné a Belianske Tatry







Tatranská Lomnica 50 cm veľmi dobré



Štrbské Pleso 30-35 cm dobré



Roháče – Spálená 30–40 cm veľmi dobré



Kubašok-Spišské Bystré 20-30 cm dobré



Strednica – Ždiar 40 cm veľmi dobré



Monkova dolina 40 cm veľmi dobré



Východné Slovensko



Litmanová 40 cm dobré

Alpské strediská



Rakúsko

Annaberg 15-25 cm dobré



Göstling – Hochkar 15-40 cm veľmi dobré



Hinterstoder 40-60 cm veľmi dobré



Ľadovce



Stubai 70-310 cm dobré



Pitztal 145-285 cm dobré



Sölden 15-265 cm dobré



Hintertux 35-205 cm dobré



Zugspitze 100-120 cm dobré



Zell am See – Kaprun 20 – 145 cm dobré



Tirolsko/Salzburgsko



Serfaus – Fiss – Ladis 10-75 cm dobré



Ischgl 20–70 cm veľmi dobré



Kitzbühel – Kirchberg 35–55 cm dobré



Zillertal 35–145 cm dobré



Obertauern 50–80 cm veľmi dobré





Švajčiarsko



Davos Klosters 25-75 cm dobré



Zermatt - Matterhorn 55-150 cm dobré



Saas-Fee 60–275 cm dobré



Taliansko



Alta Badia 30-120 cm dobré



Marmolada – Arabba 85-265 cm dobré



Madonna di Campiglio 60–155 cm veľmi dobré



Cortina d'Ampezzo 30-130 cm dobré



Livigno 55-125 cm dobré

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. decembra (TASR) - Tohtoročná predvianočná lyžovačka určite nevyšla podľa predstáv, podmienky pre zimné športy na Slovensku nie sú priaznivé. Po víkende zostalo otvorených do 10 stredísk. Dočasne zatvorená je Bachledka, Veľká Rača, na dva dni prerušili prevádzku aj v Jasenskej doline, v Ski Krušetnici a na Táloch. V stredu by mal teda počet otvorených stredísk opäť stúpnuť – pridať by sa mali aj ďalšie areály, ktoré ohlásili otvorenie sezóny – napr. Orava Snow, Strachan, Plejsy.Pre silný vietor v sobotu nepremávali lanovky vo vyšších polohách, situácia sa dnes môže opakovať. Pozitívnejšie to však vyzerá s teplotami, ktoré ráno v severnejších lokalitách konečne poklesli mierne pod nulu a dokonca pripadol poprašok snehu. Momentálne sa lyžovačka sústreďuje na sever – hlavne do oblasti Tatier, kde je v prevádzke napr. Jasná, Štrbské Pleso, Strednica – Ždiar alebo Roháče-Spálená. V areáloch je potrebné počítať s čiastočnou prevádzkou, k dispozícii je 20 až 50% tratí. Snehová vrstva dosahuje v horných hodnotách 15 až 50 cm, v spodných hodnotách 20 až 30 cm, podmienky sú dobré a sneh je technický.Pomerne nepriaznivé počasie je aj v Alpách. Vietor je sprevádzaný snežením, zlepšenie poveternostných podmienok sa očakáva od stredy. Príjemnejšie je to v južnej časti. Cez víkend pripadlo 5-30 cm nového snehu. V prevádzke je už väčšina lyžiarskych oblastí.