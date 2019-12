Podmienky pri minimálnych dôchodkoch sa upravia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. decembra (TASR) - Na Slovensku sa zavedie okrem doterajšej krátkodobej podoby aj dlhodobá kategória dávky ošetrovné, a to v trvaní 90 dní. Jej krátkodobá forma sa zase predĺži z doterajších desiatich na 14 dní. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. V rámci novely sa upravia aj podmienky vyplácania minimálneho dôchodku podľa predchádzajúcej dohody vo vládnej koalícii.Podmienky vyplácania a výška minimálnych dôchodkov sa od začiatku budúceho roka zmenia. Základná suma minimálneho dôchodku sa naviaže namiesto určeného percenta sumy životného minima pre jednu osobu na určené percento sumy priemernej mzdy po tom, ako prešla v parlamente novela SNS. Sociálna poisťovňa však následne varovala, že nestihne tieto dôchodky prepočítať a vyplatiť včas. Preto sa koalícia následne dohodla na zmenách. Aktuálnym návrhom zákona o sociálnom poistení sa upustí od zisťovania a zohľadňovania tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia. Hlavnou podmienkou nároku na minimálny dôchodok bude iba dôchodkové poistenie trvajúce minimálne 30 rokov. Započítavať sa bude aj obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine.Nová dávka dlhodobé ošetrovné má kompenzovať dočasnú stratu príjmu poistenca, ktorý osobne a celodenne ošetruje chorého príbuzného, ktorý bol prepustený zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti do domáceho prostredia. Prípadne príbuznú osobu, ktorá sa pre nevyliečiteľné ochorenie nachádza v terminálnom štádiu ochorenia alebo v štádiu na konci života.konštatuje v návrhu rezort práce. Zároveň sa budú môcť pri výkone starostlivosti za zákonom stanovených podmienok striedať.Predĺži sa aj maximálne obdobie poskytovania tzv. krátkodobého ošetrovného z doterajších desiatich na 14 dní. Rozšíri sa aj okruh príbuzných osôb, ošetrovaním ktorých môže nemocensky poisteným osobám vzniknúť nárok na ošetrovné.predpokladá rezort práce.Plénum schválilo pozmeňujúci návrh Aleny Bašistovej (SNS). Jeho prijatím nebudú ľudia pri návšteve psychológa potrebovať výmenný lístok. Podľa Slovenskej komory psychológov asi tretina pacientov s psychickou poruchou z dôvodu tejto povinnosti nevyhľadá odbornú pomoc a uprednostní samoliečbu alebo svoj problém nerieši, objasnila Bašistová.Zmeny pri dôchodkoch kritizovala opozícia, podľa ktorej sa prijatím zmien vytratí zásluhovosť z celého dôchodkového systému. Poslancovi Jozefovi Mihálovi (nezaradený) sa však nepodarilo uspieť s pozmeňujúcim návrhom, aby sa tzv. kvalifikované roky dôchodkového poistenia skúmali od roku 2020 a nebola zrušená táto podmienka, ako navrhlo ministerstvo v novele. Chcel tým zabrániť tomu, aby sa ľudia začali správať špekulatívne a platiť len symbolické odvody, napríklad z jedného eura.