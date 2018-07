Podnapitý vodič narazil do Hotela Hilton vo Viedni

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 22. júla (TASR) - Päť ťažko zranených si vyžiadala nedeľňajšia dopravná nehoda v centre Viedne, kde 30-ročný podnapitý vodič narazil zrejme v neprimeranej rýchlosti do budovy Hotela Hilton. Mužovi, ktorý riadil motorové vozidlo, namerali v organizme 1,66 promile alkoholu. Informáciu priniesla tlačová agentúra APA s odvolaním sa na policajné zdroje.Vodič, ktorý to popri konzumácii alkoholu prehnal i s rýchlosťou, nezvládol riadenie svojho "tátoša" a napokon narazil do hotela, keď už predtým kolidoval s rôznymi vecami nachádzajúcimi sa pri cestnej komunikácii.Pri silnom náraze, ktorý fakticky zničil motorové vozidlo, utrpela celá päťčlenná posádka automobilu ťažké vnútorné zranenia i zranenia hlavy. Popri vodičovi a jeho spolujazdcovi, ktorého šofér najskôr obvinil zrejme falošne, že sedel za volantom, sa v havarovanom vozidle viezli aj tri ženy vo veku 31-32 rokov. Na mieste zasahovalo sedem útvarov záchranárov, ktorí zranených previezli do štyroch viedenských nemocníc.