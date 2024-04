Podnestersko tvrdí, že na vojenskú jednotku blízko ukrajinských hraníc zaútočil dron. Rusko obvinenia poprelo (video)

???????????????????????? Moldávia/Transnístria: O Ministério da Defesa da república não reconhecida da Transnístria afirmou que um drone kamikaze atacou uma de suas unidades militares na área de Rybnitsa, perto da fronteira com a Ucrânia.

6.4.2024 (SITA.sk) - Bezpečnostné služby v moldavskom odštiepeneckom regióne Podnestersko podporovanom Ruskom v piatok oznámili, že na vojenskú jednotku blízko hraníc s Ukrajinou zaútočilo bezpilotné lietadlo.Údajný útok spôsobil menšie škody na radarovej stanici, no. K incidentu došlo v oblasti mesta Rabnita, asi šesť kilometrov od ukrajinských hraníc. Podnesterskí predstavitelia neuviedli, kto podľa nich stojí za údajným útokom.Moldavské úrady odpovedali vyhlásením, že incident zapadá do „vzorca provokácií“ v Podnestersku, ktorých cieľom je „podnecovať paniku a napätie“ a udržiavať pozornosť v regióne.Moldavsko, podobne ako Ukrajina, je kandidátom na členstvo v Európskej únii a opakovane obvinilo Rusko z vedenia „hybridnej vojny“ proti krajine, zasahovania do miestnych volieb a vedenia rozsiahlych dezinformačných kampaní s cieľom zvrhnúť vládu a vykoľajiť jej cestu k plnému členstvu v EÚ. Rusko tieto obvinenia poprelo.