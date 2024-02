Podnestersko vyzýva Putina na ochranu pred údajným tlakom zo strany Moldavska, rezolúciu podpísali stovky politikov

28.2.2024 (SITA.sk) - Politici v moldavskom proruskom separatistickom regióne Podnestersko vyzvali ruského vodcu Vladimira Putina o ochranu pred tlakom z Kišiňova. Rezolúcia však priamo nežiada Moskvu o integráciu do Ruska. Informuje o tom spravodajský portál Politico.Rozhodli sme sa „apelovať na Radu federácie a Štátnu dumu Ruskej federácie so žiadosťou o opatrenia na ochranu Podnesterska uprostred zvýšeného tlaku zo strany Moldavska,“ uvádza sa v rezolúcii, ktorú prijali stovky podnesterských politikov. Tiež v nej uvádzajú, že v regióne žije viac ako 220-tisíc ruských civilistov.Podnestersko je separatistický región Moldavska, ktorý ekonomicky, politicky aj vojensky podporuje Rusko. Medzinárodne neuznané Podnestersko sa odtrhlo od Moldavska po rozpade ZSSR na začiatku 90. rokov, keď separatistov aktívne podporili ruskí vojaci. Rusko má v regióne zhruba 6 000 vojakov, čo bráni akejkoľvek možnosti zjednotenia s Moldavskom.Moldavsko opakovane popiera, že by na Podnestersko vytváralo tlak a obvinilo Rusko z destabilizácie situácie v krajine prostredníctvom manévrov v regióne.