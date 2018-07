Podnik v Madride ponúka priestor, kde si môžete zdriemnuť počas siesty

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 21. júla (TASR) - Odpočinok v čase siesty láka čoraz viac zamestnancov, študentov aj turistov v Španielsku. V Madride totiž vznikol nový podnik, ktorý ponúka zamestnancom okolitých firiem miesto na krátky poobedňajší relax. Inšpiráciu čerpal, paradoxne, v Japonsku.Aj Ignacio Alvarado, 57-ročný IT špecialista, je rád, keď si môže nakrátko zdriemnuť ani nie kilometer od kancelárie, priamo v srdci madridskej finančnej štvrte.vysvetľuje. Alvarado sa stal lojálnym klientom spoločnosti Siesta and Go, jediného podniku v Španielsku, ktorý ponúka ľuďom priestory na odpočinok.Nie všetci Španieli majú také šťastie ako Alvarado. A hoci odborníci na spánok potvrdili, že siesty sú dobré pre zdravie človeka, podľa štúdie z roku 2009 iba 58,6 % Španielov si v dnešnej dobe môže dopriať poludňajší odpočinok. A mnohým Španielom chýba nielen siesta, ale aj dostatok spánku v noci.Siesta and Go len tento mesiac oslávila svoje prvé výročie, no už má dlhý zoznam verných klientov. Napriek úspechu však majiteľka María Estrella Jorro De Inzaová odmietla ponuky na zmenu firmy na franšízu.Od otvorenia sa v Siesta and Go zmenilo len málo, okrem ceny, ktorá bola znížená, aby viac ľudí mohlo využívať tieto služby, hovorí De Inzaová. Ceny siesty sa líšia v závislosti od dĺžky času a typu lôžka. Hodina v izbe stojí 8 eur, lôžko na poschodovej posteli 6 eur. V prípade pol hodiny je cena polovičná. Priestory sú jednoduché, ale tiché. Siesta and Go ponúka 22 lôžok, k dispozícii sú šatne, sprchy, niekoľko stolov na čítanie alebo prácu a malá kaviareň. Ticho je najcennejšou devízou firmy.Na nápad otvoriť nový typ podniku prišla De Inzaová na výlete v Japonsku, kde objavila takéto odpočinkové priestory. A keďže podľa nej si dnes v Španielsku môžu siestu dopriať len šéfovia firiem ukrytí vo svojich kanceláriách, rozhodla sa otvoriť miesto, kde by si aj bežní ľudia mohli nakrátko oddýchnuť. Jej podnik pritom neláka len zamestnancov okolitých firiem, ale aj turistov.Alvarado nežije a nepracuje na jednom mieste. Presúva sa medzi Madridom a Malagou. Zvyčajne si pospí na poschodovej posteli a po krátkom spánku si dá rýchlu sprchu. No je tiež jedným z mála klientov, ktorí v Siesta and Go občas strávia noc. Je to podľa lepšie ako míňať peniaze na veľké hotely alebo na miesta, ktoré sú ďaleko od pracoviska.povedal pre denník El País pred návratom do práce po osviežujúcom rýchlom spánku.