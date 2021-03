Podnikateľ Brhel zostáva za mrežami, senát jeho žiadosti o prepustenie nevyhovel

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.3.2021 (Webnoviny.sk) - Senát 2T Najvyššieho súdu SR (NS SR) na pondelkovom neverejnom zasadnutí zamietol sťažnosť obvineného Jozefa B. proti vzatiu do väzby. Senát zamietol aj žiadosť o nahradenie väzby zárukou dôveryhodnej osoby za ďalšie správanie obvineného.NS SR sa tak stotožnil s rozhodnutím ŠTS, ktorý konštatoval u obvineného dôvody útekovej a kolúznej väzby a rozhodol o jeho vzatí do väzby. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová ŠTS vzal 5. februára do väzby podnikateľa Jozefa B., ktorý je obvinený pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a zločin prijímania úplatku. Prípad súvisí s IT zákazkami na finančnej správe. Národná kriminálna agentúra zadržala 29. januára v rámci akcie Mýtnik bývalého šéfa finančnej správy Františka I. a ďalšie osoby v súvislosti s korupciou a machináciami pri verejnom obstarávaní. Polícia v rámci akcie obvinila aj podnikateľov Michala S. a Jozefa B., ktorí sa v tom čase nachádzali v zahraničí. Jozef B. sa na Slovensko vrátil 1. februára a následne sa 2. februára dostavil na výsluch. Polícia ho potom zadržala. Podľa medializovaných informácií musel byť Jozef B. hospitalizovaný pre zhoršený zdravotný stav.