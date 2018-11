Podnikateľ Ladislav B. priznal vinu a oľutoval svoj čin

Pohľad na dom L. Bašternáka na Tupého ulici v Bratislave. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Bratislava 7. novembra (TASR) - Podnikateľ Ladislav B. priznáva vinu a ľutuje svoj čin. Povedal to priamo na hlavnom pojednávaní na Okresnom súde Bratislava II, kde čelí obžalobe zo zločinu neodvedenia dane a poistného. Trestná vec sa týka vyplatenia vratky DPH vo výške takmer dva milióny eur jeho spoločnosti BL 202 v súvislosti s kúpou 12 bytov v komplexe Five Star Residence.povedal pri prednesení obžaloby prokurátor.Za poškodený Daňový úrad v Trenčíne vystúpila Daniela Samáková, ktorá upozornila, že výška škody jej úradu je vyššia, ako bola zaplatená suma v rámci uplatnenia účinnej ľútosti.ozrejmila.Ladislav B. sa pred pojednávaním vyjadrovať pred médiami nechcel, neodpovedal na žiadnu otázku." povedal novinárom jeho advokát Peter Filip.Úrad špeciálnej prokuratúry ešte koncom marca informoval, že prokurátor neakceptoval návrh obvineného Ladislava B. na zastavenie trestného stíhania z dôvodu účinnej ľútosti a na podnikateľa podal obžalobu pre trestný čin neodvedenia dane a poistného.Trestná vec sa týka vyplatenia DPH vo výške takmer dva milióny eur spoločnosti BL 202 v súvislosti s kúpou bytov v komplexe Five Star Residence. Obvinený Ladislav B. si v tomto prípade uplatnil účinnú ľútosť a taktiež zaplatil dlžnú sumu dva milióny eur.