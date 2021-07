Podnikateľ Milan Fiľo daruje Moravskej Novej Vsi drevo za 1,3 milióna korún

ECO – INVESTMENT a.s.

13.7.2021 (Webnoviny.sk) - Nedostatkové stavebné rezivo v hodnote 1,3 milióna českých korún posiela do obce Moravská Nová Ves podnikateľ a majiteľ spoločnosti Eco-INVESTMENT a. s., Milan Fiľo. "Je to osobný dar pána Fiľa obyvateľom obce, ktorá bola postihnutá ničivým tornádom. Dar je reakciou na akútny nedostatok stavebného materiálu, ktorý je potrebný najmä na opravu zničených striech," spresnila PR manažérka spoločnosti Eco-Investment Petra Greksová.Drevo by malo do obce doraziť počas stredy 14. júla v štyroch kamiónoch. Celkovo ide o 135 kubíkov materiálu.Moravská Nová Ves patrí medzi najviac zasiahnuté juhomoravskej obce, ktoré tornádo pred dvoma týždňami prakticky zrovnalo so zemou. S výstavbou a opravami domov tu pomáhajú desiatky dobrovoľníkov, podľa ktorých je práve stavebné drevo stále nedostatkovým materiálom.ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.Informačný servis