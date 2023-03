Podnikateľ Reday, obvinený spolu s košickým županom Trnkom, ostane vo väzbe

Kolúzny dôvod väzby

Machinácie vo verejnom obstarávaní





Zatiaľ čo Rastislav Trnka je stíhaný vo veci obstarávania štyroch sypačov za 1,3 milióna eur, Richard Reday údajne košickému kraju dodal 205 kusov teplomerov za zhruba 180-tisíc eur. Išlo o dvojnásobnú cenu oproti tej, za ktorú rovnaké teplomery od toho istého výrobcu nakupovali Banskobystrický a Nitriansky kraj.





9.3.2023 (SITA.sk) - Podnikateľ Richard Reday, ktorého obvinili spolu s predsedom Košického samosprávneho kraja Rastislavom Trnkom , bude naďalej stíhaný väzobne. Ako informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová , súd zamietol sťažnosť obvineného proti uzneseniu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu , ktorým bol vzatý do väzby pre hrozbu ovplyvňovania svedkov.„Senát Najvyššieho súdu SR sa stotožnil s napadnutým uznesením s tým, že kolúzny dôvod väzby u obvineného posúdil ako dokonané kolúzne konanie a v tom zmysle rozhodol, že u obvineného Richarda Redaya je daný dôvod kolúznej väzby," povedala hovorkyňa. Doplnila, že dôvod preventívnej väzby sťažnostný súd u obvineného nezistil.Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku ešte v nedeľu 19. februára nezobral do väzby obvineného predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku a prepustil ho zo zadržania na slobodu.V prípade Richarda Redaya, ktorý je obvinený z pokračovacieho zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, však rozhodol o väzobnom stíhaní. To, že Rastislav Reday bude stíhaný na slobode neskôr potvrdil aj Najvyšší súd SR.