Podnikatelia aj zákazníci by sa mali pripraviť na zmeny, clo budú platiť aj kupujúci

12.12.2020 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia aj zákazníci sa majú pripraviť na nové povinnosti v súvislosti s definitívnym odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ).Upozorňuje na to Peter Pavuk , generálny riaditeľ spoločnosti DPD na Slovensku s tým, že zmeny bez ohľadu na finálnu podobu brexitu, čakajú na všetkých, ktorí vyvážajú tovar do Veľkej Británie, alebo si ho objednávajú z britských internetových obchodov. Keďže pre Spojené kráľovstvo končí prechodné obdobie, zmení sa aj spôsob priebehu toku tovarov.Hoci rokovania o konečnej podobe dohody medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou prebiehajú a stále nie je jasné, ako budú vyzerať nové pravidlá pre obchod s Britániou, tovar dovážaný z Veľkej Británie bude podliehať colnému konaniu.Týka sa to aj objednávok z internetových obchodov, ak bude ich cena vyššia ako 22 eur. Ak je hodnota objednávky nižšia ako táto suma, pre príjemcu sa nič nemení. Ak však cena balíka prevyšuje sumu 22 eur, zásielka bude podliehať clu a platbe DPH podľa pravidiel EÚ.Príjemca zásielky z Veľkej Británie dostane mail alebo SMS s požiadavkou na elektronické zaplatenie cla a DPH na účet preclievateľa. Po zaplatení colného dlhu bude balík podľa Petra Pavuka doručený v priebehu 2 až 3 pracovných dní na jeho adresu. Ak sa zákazník rozhodne sumu neuhradiť, balík bude vrátený odosielateľovi.Nové povinnosti čakajú aj podnikateľov. Firmy, ktoré chcú pokračovať v obchodovaní, by mali požiadať o registračné a identifikačné číslo hospodárskych subjektov - EORI.Registráciu do EORI môžu vykonať prostredníctvom webovej stránky Finančnej správy SR . Aktivácia môže trvať tri dni. „Bez čísla EORI však bude tovar vyvážaný do Spojeného kráľovstva zadržaný,“ hovorí Pavuk.Ak firma vyváža do Spojeného kráľovstva tovar, musí sa tiež zaregistrovať pre potreby platby dane z pridanej hodnoty na britskom colnom úrade Her Majesty´s Revenue and Customs. Pri registrácii dostane identifikačné údaje, ktoré bude pri zásielkach do Veľkej Británie využívať. Proces registrácie prebieha online na stránke britskej vlády www.gov.uk.Británia oficiálne opustila EÚ 31. januára 2020. Na konci decembra uplynie prechodné obdobie, počas ktorého by sa EÚ a Briti mali dohodnúť na nových pravidlách v obchodných vzťahoch. Ak dohodu neuzavrú, Spojené kráľovstvo sa od 1. januára 2021 zaradí medzi takzvané tretie krajiny a vzájomné obchodné vzťahy sa budú riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.Kuriérska spoločnosť DPD SK je členom DPDgroup, medzinárodnej siete na prepravu balíkov v Európe.