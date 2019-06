Podnikatelia budú od júla používať zrušené kódy pokladníc

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radoslav Stoklasa Foto: TASR/Radoslav Stoklasa

Bratislava 20. júna (TASR) - Termín na zavedenie systému eKasa sa ani po novelizácii zákona nezmenil a podnikateľom sa iba predĺžil čas prechodu na nový systém bez pokút do konca roka. Podmienkou je, aby podnikateľ do dňa účinnosti novely zákona požiadal o pridelenie nového kódu pokladnice eKasa klient. V súčasnosti používané kódy elektronických registračných pokladníc budú k 1. júlu zrušené, no podnikatelia ich budú používať až do prechodu na nový systém, informovala o tom vo štvrtok Finančná správa SR.pripomenula Drahomíra Adamčíková z Finančného riaditeľstva SR. Poslanci schválili účinnosť zákona jeho zverejnením. Kedy však bude zákon zverejnený, zatiaľ nie je jasné.Parlament v stredu upravil iba podmienky pre oblasť kontroly s tým, že pokuty za nezavedenie eKasy po 1. júli sa nebudú podnikateľom ukladať do konca tohto kalendárneho roka, respektíve uložené pokuty sa zrušia, ak podnikateľ do účinnosti schválenej novely požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient.dodala Adamčíková. Podnikatelia, ktorí v súčasnosti už evidujú tržby v eKase, majú povinnosť naďalej používať eKasu. Táto povinnosť sa týka aj všetkých nových prevádzok, ktoré vznikli po 1. apríli 2019 a vzniknú po 1. júli 2019.V súčasnosti eviduje finančná správa vyše 196.000 pokladníc aktívnych v systéme eKasa, čo je 82 % zo všetkých v súčasnosti používaných pokladníc.