Podnikatelia by zrušili vlaky zadarmo aj trináste dôchodky, navrhli však zaviesť ekologickú daň

24.7.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálny balík za 500 miliónov eur, ktorý minulý týždeň predstavila vládna koalícia, je podľa Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) z veľkej časti populizmom a snahou kúpiť si za peniaze všetkých popularitu a hlasy voličov."Medzi pozitíva patrí zvýšenie daňového bonusu na deti, ktoré pomôže rodinám s pracujúcimi rodičmi a zmierni riziko chudoby viacdetných rodín," uviedla PAS v tlačovej správe.Oproti platnej legislatíve je podľa aliancie prínosom aj zníženie trinástych dôchodkov, ktoré boli schválené tesne pred parlamentnými voľbami bez akéhokoľvek krytia v štátnom rozpočte. "Vítame aj zrušenie plošných obedov zadarmo a ich poskytovanie len deťom zo znevýhodnených podmienok," zdôraznila PAS.V sociálnom balíčku však podľa podnikateľskej aliancie prevažujú negatíva. "V čase krízy treba pomôcť ekonomike čím skôr jednorazovými opatreniami zacielenými na najviac postihnutých alebo cez investície s najvyššou hodnotou za peniaze. Balíček namiesto toho prináša trvalé opatrenia, ktoré začnú platiť až po odznení najhorších dopadov krízy," upozorňuje.Verejné financie teda vláda podľa PAS zaťaží v časoch, keď už bude nevyhnutné znižovať deficit verejných financií. Balíček podľa aliancie navyše plošne rozdáva verejné zdroje aj bohatším ľuďom, ktorí na pomoc štátu nie sú odkázaní alebo dôchodcom, ktorých príjmov sa kríza nedotkla. "Nie je napríklad jasné, ako vláda kompenzuje samosprávy, ktoré budú znášať podstatnú časť výpadku príjmov," uvádza sa v tlačovej správe.Z jednotlivých opatrení považuje PAS za najmenej efektívne výrazné zvýšenie vianočných príspevkov na dôchodok, ktoré koalícia premenúva na trináste dôchodky, ako aj bezplatnú dopravu v autobusoch, MHD a vlakoch pre deti, žiakov, študentov, dôchodcov a vozičkárov."Finančne nekryté trináste dôchodky mala vláda zrušiť. Rovnako mala zrušiť vlaky “zadarmo”, ktoré zaťažujú štátny rozpočet, prehlbujú straty železničnej spoločnosti a priniesli pozorovateľnú stratu kvality poskytovaných služieb a zníženie zákazníckeho komfortu," tvrdí aliancia.Efektívnejšie by bolo podľa PAS cieliť podporu štátu na dôchodcov ohrozených chudobou a poskytovať zľavy z cestovného sociálne znevýhodneným obyvateľom."Popri zrušení neefektívnych výdavkov navrhujeme, aby vláda pripravila hĺbkovú a rozpočtovo neutrálnu reformu daňovo-odvodového systému, ktorá by zvýšila motiváciu pracovať a investovať na Slovensku," žiada podnikateľská aliancia. Jej súčasťou by mala byť čo najnižšia rovná sadzba dane z príjmu, zjednodušenie daňového systému a vypustenie všetkých výnimiek."Ako kompenzáciu výpadku príjmov navrhujeme zvýšiť dane z majetku, spotreby a zaviesť ekologické dane," odporúča PAS. Žiada, aby sa konečne zrealizoval projekt UNITAS, teda jednotný výber daní, ciel a odvodov.Vo vzťahu k samosprávam je podľa podnikateľskej aliancie potrebné zmeniť mix ich príjmov tak, aby boli odolnejšie voči ekonomickým cyklom. PAS tiež žiada zmrazenie výšky minimálnej mzdy na rok 2021, odpojenie od príplatkov od minimálnej mzdy a zrušenie pásiem minimálnej mzdy.Od začiatku budúceho roka plánuje vláda Igora Matoviča zaviesť 200-eurový tehotenský príspevok pre matky, na ktorý budú mať nárok od štvrtého mesiaca tehotenstva. Na tento príspevok majú mať nárok tie matky, ktoré budú nemocensky poistené a budú mať teda nárok na materskú dávku.Ďalším opatrením bude bezplatná doprava vo vlakoch, autobusoch a MHD pre deti, študentov, dôchodcov a vozičkárov. Kabinet vyplatí aj trináste dôchodky, avšak v nižšej sume, ako stanovuje platný zákon.Všetci starobní dôchodcovia mali podľa platného zákona dostať v novembri tohto roka trinásty dôchodok v sume 460 eur, čo je priemerná suma starobnej penzie.Pri 214-eurovej penzii trinásty dôchodok po novom dosiahne 300 eur, pri penzii v sume 300 eur dôchodca dostane 269 eur, pri 400-eurovom dôchodku bude trinásta penzia predstavovať 233 eur a pri dôchodku vo výške 500 eur vyplatí Sociálna poisťovňa trinástu penziu vo výške 197 eur. Najnižšia suma trinásteho dôchodku pri najvyšších dôchodkoch podľa neho dosiahne 50 eur.Súčasťou opatrení vlády je aj zdvojnásobenie daňového bonusu na dieťa až do veku 15 rokov, aktuálne je daňový bonus dvojnásobný len do 6 rokov veku dieťaťa. V súčasnosti daňový bonus dosahuje 22,72 eura mesačne.Vzhľadom na zdvojnásobenie daňového bonusu na deti až do 15 rokov ich veku sa zrušia "obedy zadarmo" v materských a základných školách. Rušiť sa budú doplatky za lieky pre deti do šiestich rokov, dôchodcov a ZŤP.