Podnikatelia majú od júla budúceho roka používať systém e-Kasa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 18. októbra (TASR) – Od 1. júla budúceho roka by mali všetci používatelia registračných pokladníc, teda napríklad hotely, reštaurácie, kaviarne, či iní podnikatelia, byť napojení na portál finančnej správy. Počíta s tým novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.Právnou normou odštartoval parlament tretí rokovací deň 35. schôdze parlamentu. Návrhom zákona sa má do praxe zaviesť takzvaný systém e-Kasa, ku ktorému sa zaviazala vláda aj vo svojom programovom vyhlásení. Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc s finančnou správou. Ďalším cieľom je zefektívnenie kontrol finančnej správy, a tým aj účinnejší boj proti daňovým únikom. "skonštatoval poslanec Eduard Heger (OĽaNO). Ten mal pri prvotnom predstavení zámerov zákona k nemu výhrady, teraz však ocenil, že rezort financií aj finančná správa boli ochotní rokovať o možných úpravách. "avizoval Heger.Po novom sa budú musieť všetky údaje z pokladníc ukladať v chránenom dátovom úložisku, ktoré je súčasťou on-line registračnej pokladnice a následne sa budú zasielať do systému e-Kasa. "doplnil poslanec Eugen Jurzyca (SaS). Podľa Jozefa Buriana (Smer-SD) by sa ale v rámci druhého čítania malo plénum zaoberať aj zvýšením bezpečnosti celého systému.Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) podotkol, že podnikateľom môžu vzniknúť jednorazové náklady.vyčíslil Kažimír. Pripojenie na internet by malo stáť okolo troch miliónov eur. Tiež upozornil na to, že rezort financií odmietol do zákona presadiť jedno technologické riešenie, z ktorého by mohla "dodal Kažimír.