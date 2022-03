Podnikatelia môžu zaslať dotazník k transakciám so závislými osobami do konca apríla, informácie pomôžu v boji proti kráteniu daní

Mapovanie transakcií

Boj proti daňovým únikom

28.3.2022 (Webnoviny.sk) - Daňové subjekty majú viac času na zaslanie dotazníka zameraného na zmapovanie transakcií so závislými osobami. Úradu pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) ho môžu zaslať až do konca apríla tohto roka namiesto pôvodného termínu 28. marca tohto roka.Aj vďaka jeho vyplneniu bude môcť ÚVHS získať viac informácií vo vzťahu k transferovým cenám. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská ÚVHS v rámci tzv. priateľského informatívneho upozornenia (tzv. softwarning) ešte vo februári tohto roka oslovil 889 daňových subjektov, aby dobrovoľne vyplnili jednoduchý dotazník.Ten je zameraný na transakcie, ktoré uskutočnili so závislými osobami za zdaňovacie obdobie roka 2020, resp. za zdaňovacie obdobie iné ako kalendárny rok ukončené v roku 2020.„Vďaka týmto informáciám bude môcť finančná správa lepšie analyzovať dostupné údaje a tým efektívnejšie bojovať proti kráteniu daní a možným daňovým únikom. Získané údaje budú slúžiť aj na posúdenie potreby legislatívnych i nelegislatívnych zmien v oblasti transferového oceňovania a ich možných dosahov," uviedla Rybanská.