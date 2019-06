Podnikatelia nepožiadali o kódy k eKase na 37.000 pokladníc

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júna (TASR) - Približne 37.000 v súčasnosti používaných elektronických registračných pokladníc nemá zatiaľ pridelený nový kód k eKase. Podnikatelia, ktorí o registračný kód online pripojených pokladníc k systému Finančnej správy (FS) SR nepožiadajú v čo najkratšom čase, riskujú pokutu, upozornila v stredu FS SR.Hoci parlament povinnosť používania nového systému eKasa odložil do nového roka, podmienkou je požiadať o pridelenie registračného kódu do doby účinnosti novely zákona. Tá by mohla nastať po podpise prezidentkou Zuzanou Čaputovou a zverejnením v Zbierke zákonov už v najbližších dňoch.Podľa hovorkyne Finančného riaditeľstva SR Ivany Skokanovej pridelila FS už 203.000 kódov, čo je 85 % z celkového počtu 240.000 v súčasnosti používaných elektronických registračných pokladníc (ERP).uviedla Skokanová.Podnikatelia, ktorí v súčasnosti už evidujú tržby v eKase, ju musia používať aj naďalej. Táto povinnosť sa týka aj všetkých nových prevádzok, ktoré vznikli po 1. apríli a vzniknú po 1. júli. Podnikatelia, ktorí doteraz evidovali tržby v ERP a nedisponujú eKasou, budú po 1. júli používať doterajšiu pokladnicu aj so zrušeným daňovým kódom pokladnice. Certifikované riešenie eKasy si majú čas zaobstarať do konca roka 2019.