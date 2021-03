Podnikatelia prišli o úspory a chcú otvoriť obchody, volajú po čo najrýchlejšej vakcinácii ľudí

Podnikateľské prostredie sa zhoršilo

Požadujú zníženie daní

11.3.2021 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia volajú po čo najrýchlejšej vakcinácii obyvateľstva a taktiež po implementácii balíčkov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a znižovanie administratívnej záťaže. Vyplýva to z prieskumu medzi podnikateľmi o stave podnikateľského prostredia, ktorý vo februári realizovala Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s inštitútom INEKO.Pandémia podľa respondentov výrazne zhoršila podmienky na podnikanie a ak by sa mal opakovať rok 2020, polovica oslovených podnikateľov by dokázala prežiť len pár mesiacov, najviac jeden rok.Sedem z desiatich opýtaných si myslí, že sa podnikateľské prostredie v minulom roku zhoršilo, približne traja zo štyroch uviedli, že pandémia vlani ohrozila ich podnikanie. Za najčastejšie príčiny označili zníženie záujmu zákazníkov o ich produkty, ďalej poškodenie podnikania štátnymi opatreniami a vyčerpanie značnej časti rezerv.Pri riešení dôsledkov pandémie určili podnikatelia ako najefektívnejšie opatrenia čo najrýchlejšiu vakcináciu, najrýchlejšie otváranie prevádzok aj škôl s ohľadom na epidemickú situáciu a zvýšenie a rozšírenie priamej pomoci štátu pre podnikateľov postihnutých pandémiou.Pri podpore podnikania z dlhodobého pohľadu by podľa respondentov prieskumu boli pre nich najefektívnejšie rýchla implementácia balíčkov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a znižovanie administratívnej záťaže.Následne zaradili potláčanie korupcie, rovnosť pred zákonom a lepšiu vymožiteľnosť práva a do tretice zníženie priamych daní a odvodov a kompenzáciu výpadkov lepším výberom ako aj zvýšením daní zo spotreby a majetkových daní.