Podnikatelia sa môžu zapojiť do konzultácií ohľadom posudzovania dopadov regulácií na podnikateľské prostredie

Povinnosť gestora

Najmenej štyri týždne

25.10.2022 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia ako aj ich zastupiteľské organizácie sa môžu zapojiť do verejných ex post konzultácií, ktoré sa týkajú hodnotenia regulácií v podnikateľskom prostredí.Ako ďalej informuje Ministerstvo hospodárstva SR , prostredníctvom takéhoto hodnotenia sa posudzuje ako fungujú zavedené regulácie v praxi a aký prínos a náklady predstavujú pre podnikateľskú sféru.Ex post hodnotenie regulácií bolo zavedené v rámci Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Tá okrem iného definovala povinnosť gestora právneho predpisu vykonať ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi.Ich hlavnou úlohou je získanie informácií o tom, ako funguje hodnotená regulácia v praxi, aké spôsobuje podnikateľom náklady a aké zmeny podnikatelia navrhujú na zlepšenie dotknutej oblasti podnikateľského prostredia.Konzultácie môžu byť buď priamym oslovením vybraných podnikateľských subjektov alebo prostredníctvom verejných ex post konzultácií, a to elektronicky alebo formou dotazníka.Gestor právneho predpisu zašle rezortu hospodárstva informáciu o začatí ex post konzultácií a zároveň ju zverejní na svojom webovom sídle.Ministerstvo informáciu o začatí ex post konzultácií zverejní na svojom webovom sídle počas obdobia určeného gestorom, nemôže však byť kratšie ako štyri kalendárne týždne.