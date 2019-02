Podnikatelia v Bratislavskom kraji môžu žiadať o kreatívne vouchre

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. februára (TASR) - Malí a strední podnikatelia sa budú môcť aj tento rok uchádzať o kreatívny voucher na služby architektov, dizajnérov, marketérov a programátorov. Tie pokrývajú polovicu nákladov za služby niektorej z oblastí kreatívneho priemyslu pri inovácii firmy. Prvá výzva je určená podnikateľom na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a na všetky podporované odvetvia je vyčlenená suma 1,5 milióna eur.priblížila Alexandra Velická, generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Tá stojí za národným projektom Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku.Podnikatelia v Bratislavskom kraji budú môcť svoje žiadosti registrovať od stredy (6. 2.). Online registrácia bude otvorená do konca júla, a to každý pracovný deň od 12.00 do 20.00 h. Kompletné žiadosti bude možné predkladať do 30. septembra, vouchre budú môcť podnikatelia využiť do 15. novembra. Podmienky sú zverejnené na webovej stránke www.vytvor.me.Nové výzvy určené pre podnikateľov z mimobratislavských regiónov plánuje SIEA zverejniť v prvom štvrťroku tohto roka.Nová forma európskej pomoci je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie. V rámci národného projektu budú vydané vouchere v hodnote 7,5 milióna eur pre minimálne 1500 slovenských podnikov.