Podnikatelia v cestovnom ruchu mieria do Bratislavy, na Úrade vlády SR odovzdajú otvorený list

Viaceré podniky sú zadlžené

Prezentácia požiadaviek v Starom Smokovci

20.12.2021 (Webnoviny.sk) - Stovky podnikateľov z oblasti cestovného ruchu v pondelok mieria do Bratislavy, kde plánujú približne o 14:00 odovzdať na Úrade vlády SR otvorený list. Politikov, vládu a úrady v ňom vyzývajú k dialógu. Medzi podnikateľmi sú zástupcovia gastrosektora, hotelieri, ale aj ďalší ľudia v rámci iniciatívy Cestovný ruch krváca.Prezentovať v ňom budú aj päť svojich požiadaviek, ktoré predstavili ešte v úvode decembra. Informovala o tom v pondelok agentúru SITA výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková, podľa ktorej ide o dôsledok toho, že podnikatelia doteraz nedostali reakciu na predošlé výzvy.Blašková zároveň poukázala na to, že počas pandémie v tomto roku mohli podnikatelia v cestovnom ruchu fungovať s mnohými obmedzeniami približne tri až štyri mesiace. Ako tvrdí, viaceré podniky sú zadlžené a v decembri už nemali z čoho zamestnancom poslať výplaty.Hoci vláda SR podľa jej slov stanovila pred treťou vlnou pandémie jasné pravidlá a spustila COVID automat, zástupcovia z cestovného ruchu neboli vypočutí ani prizvaní k rokovaniam o týchto pravidlách.„Dialóg je dôležitý a my sa cítime diskriminovaní oproti ostatným sektorom. Okrem toho, v cestovnom ruchu nebolo ani nemohlo byť nikdy preukázané rozširovanie nákazy, pretože boli všetci zatvorení,“ poznamenala s tým, že v Bratislave chce aj na toto poukázať niekoľko stoviek podnikateľov. Všetci účastníci prídu v pondelok o 14:00 k úradu vlády a podľa jej slov individuálne odovzdajú list do podateľne.Zástupcovia obmedzených a zatvorených prevádzok z Vysokých Tatier a Popradu prezentovali svojich päť požiadaviek ešte 9. decembra v Starom Smokovci.Žiadali otvoriť pre očkovaných a prekonaných od 18. decembra všetky prevádzky vrátane reštaurácií a wellness, okamžité navýšenie podpory pre cestovný ruch z 10 percent na 20 percent z poklesu tržieb, obnovenie schémy prvej pomoci Plus plus od novembra či zníženie DPH na 10 percent pre gastro od 1. apríla budúceho roka.Okrem toho požadovali jasné pravidlá bez diskriminácie a rovnako naplnenie verejného prísľubu, že vakcína je sloboda. Neskôr sa k iniciatíve Cestovný ruch krváca pridali aj zástupcovia z iných regiónov, okrem iného aj vysvietením svojich zatvorených prevádzok načerveno.