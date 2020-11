Podnikatelia zasiahnutí pandémiou si môžu zažiadať o dotáciu na nájomné, majú čas ešte dva týždne

Nárok na dotácie zatiaľ nemajú všetci podnikatelia

Dotácie pre zatvorené prevádzky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.11.2020 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia zasiahnutí prvou vlnou pandémie koronavírusu majú ešte dva týždne na to, aby požiadali štát o dotáciu na nájomné. Na Ministerstvo hospodárstva SR sa totiž môžu obrátiť do konca novembra.Ako ďalej informoval rezort, doteraz vyplatil 14 787 žiadostí v celkovej sume takmer 30,84 mil. eur. O dotácie pritom môžu žiadať aj subjekty, ktorých sa priamo dotkli septembrové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Ministerstvo podľa hovorkyne Kataríny Matejkovej robí všetko pre to, aby mohli o dotácie žiadať aj podnikatelia zasiahnutí druhou vlnou pandémie, a teda aj tí, ktorých prevádzky síce neboli zatvorené, no zákazníci sa do nich pre obmedzenie pohybu občanov nedostali."Preto v súčasnosti rokujeme a hľadáme možnosti, aby aj títo podnikatelia mali nárok na dotácie na nájomné," dodala pre agentúru SITA.Aktuálne môžu o dotáciu na nájomné žiadať podnikatelia, ktorí mali v prvej vlne koronakrízy zatvorené prevádzky alebo významne obmedzili svoju činnosť. Mechanizmus je postavený na dobrovoľnosti, na dohode prenajímateľa a nájomcu.Dotáciu na nájomné možno poskytnúť vo výške, v akej prenajímateľ dal zľavu z nájomného svojmu nájomcovi, najviac však v sume 50 % nájomného.