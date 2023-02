Podnikateľov aj v druhom polroku najviac trápila inflácia, stabilitu cien negatívne hodnotí viac ako polovica

Zbytočná administratíva

Negatívny posun

11.2.2023 (SITA.sk) - Najväčším strašiakom podnikateľov bola aj v druhom polroku minulého roka inflácia. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) . Posun situácie v oblasti stability cien hodnotí negatívne takmer 94 % opýtaných podnikateľov.Takmer polovica z nich vníma vývoj ako extrémny. Žiadnu zmenu alebo mierne zlepšenie situácie videlo iba 6 % podnikateľov, ktorí sa do prieskumu zapojili.Ďalšou oblasťou, v ktorej sa situácia od júla do decembra uplynulého roka posunula smerom k horšiemu, je podľa prieskumu politická kultúra a funkčnosť politického systému. Vyjadrilo sa tak 85 % respondentov.Podľa podnikateľov sa politici viac zaoberajú sami sebou než návrhmi legislatívy, ktorá by ich odbremenila od zbytočnej administratívy. Tretie najvýraznejšie zhoršenie situácie nastalo v udržateľnosti verejných financií a efektívnosti hospodárenia štátu.Ako oblasť s negatívnym posunom bola hodnotená aj stabilita a zrozumiteľnosť právnych predpisov, kde sa situácia v porovnaní s prvým polrokom 2022 zhoršila o viac ako tretinu. Najväčší problém podnikatelia vidia v nejasnostiach pri uplatňovaní podpory firiem v oblasti dotovania vysokých cien energií. Najvýraznejšie zlepšenie situácie vnímajú podnikatelia v oblasti výkonnosť, produktivita a ziskovosť.PAS publikuje v poradí 74. hodnotu Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý zachytáva jeho zmeny za druhý polrok vlaňajšieho roka. Do prieskumu sa zapojilo 65 podnikateľských subjektov.IPP je pocitový index, ktorý zachytáva vnímanie podnikateľov na vývoj vybraných parametrov podnikateľského prostredia. Nevypovedá o absolútnej kvalite podnikateľského prostredia, odráža vnímanie podnikateľov.