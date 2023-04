Podniky sa naďalej bojujú s vysokými cenami energií, bez štátnej pomoci nebudú mnohé z nich schopné vyrovnať nedoplatky

Kompenzačná výzva

Hazard s tisíckami podnikov

Prieskum o cenách

3.4.2023 (SITA.sk) - Ubytovacie zariadenia a gastro prevádzky sa ešte stále vyrovnávajú s extrémnymi nedoplatkami za energie. Viac než polovica z nich pritom bez štátnej pomoci nebude schopná svoje záväzky korektne vyrovnať.Podniky v tomto odvetví svoju nádej vkladali do avizovanej kompenzačnej výzvy, ktorá by im pomohla pokryť aspoň časť nákladov z minulého roka.Ako v pondelok informovala Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) , výzvu za mesiace od októbra do decembra minulého roka Ministerstvo hospodárstva SR pravdepodobne nezverejní. Podľa asociácie argumentuje tým, že na to chýba politická vôľa.Asociácia vyzýva vládu a predsedov jednotlivých koaličných strán, aby upustili od politikárčenia a v súvislosti s energetickou krízou začali urýchlene skutočne plniť svoju úlohu.„Z osobných stretnutí na ministerstve hospodárstva vyplynulo, že spustenie výzvy a kompenzácie pre podniky za štvrtý kvartál minulého roka sú výhradne politickým rozhodnutím, na ktoré, žiaľ, momentálne chýba politická vôľa, čo považujem za neprípustný hazard s tisícami podnikov,“ upozornil prezident AHRS Marek Harbuľák . Ten zároveň prízvukuje, že štát v súvislosti s energetickou krízou svoju úlohu nezvládol.„Za obdobie august až september minulého roka vyplatilo ministerstvo hospodárstva žiadateľom o kompenzáciu celkovo 107 miliónov eur, čo predstavuje len zhruba tretinu alokovanej sumy pre tento účel, čo považujem za nedostatočné,“ dodal Harbuľák.AHRS tvrdí, že situácia v HORECA sektore v súvislosti s energetickou krízou zostáva alarmujúca. Z prieskumu organizácie o cenách elektrickej energie a plynu v období od októbra do decembra minulého roka vyplýva, že v danom čase nakupovala takmer polovica prevádzok energie za výrazne vyššie ako zastropované ceny.Práve v tomto období vznikli väčšine prevádzok v sektore masívne nedoplatky za energie. Nádejou pre slovenské ubytovacie zariadenia a gastro prevádzky bola avizovaná kompenzačná schéma za štvrtý kvartál minulého roka, ktorá by im pomohla pokryť aspoň čas zvýšených nákladov.Z tohto dôvodu sa asociácia ešte v januári obrátila priamo na ministra hospodárstva Karla Hirmana Demokrati ) a požiadala ho o urýchlené zverejnenie výzvy na kompenzáciu vysokých cien energií aj za október až december 2022. Ani po mesiacoch sa však situácia nikam nepohla.