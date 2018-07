Podozreniu z plagiátorstva čelí ďalší český minister Metnar

Český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 24. júla (TASR) - Podozreniu z plagiátorstva čelí v krátkom čase už tretí minister českej vlády.Po šéfke rezortu spravodlivosti Taťáne Malej a ministrovi práce a sociálnych vecí Petrovi Krčálovi, ktorí medzičasom rezignovali na pôsobenie vo vláde, je podľa verejnoprávnej Českej televízie podozrivý z plagiátorstva aj minister obrany ČR Lubomír Metnar.Na margo jeho diplomovej práce bývalá šéfka akreditačnej komisie, politologička Vladimíra Dvořáková uviedla, že aj keď nejde o typický prípad plagiátorstva, ide minimálne o neetické a neprofesionálne prevzatie cudzích zdrojov, pričom možno iba ťažko povedať, či išlo o úmysel alebo o dôsledok vtedajšej kvality Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity. Práve odtiaľ pochádza ministrova diplomová práca z roku 2004.Na rozdiel od dvoch už odstúpivších členov Babišovej vlády Metnar neprevzal od iných autorov celé kapitoly, skôr v niektorých pasážach odseky či časti odsekov, pričom menil ich poradie, preskupoval slová a vynechával alebo doplňoval niektoré termíny.Vladimíra Dvořáková pre spravodajský televízny kanál ČT 24 pripomenula, že aj pri posudzovaní diplomovej práce spred 14 rokov sa požiadavky na uvádzanie preberaných zdrojov v princípe nemôžu meniť. Keďže práca takmer neodkazuje na použité zdroje, nemožno vylúčiť, že niektoré jej časti boli prevzaté priamo zo skrípt alebo učebníc. Je otázkou, či to na danej fakulte bol štandard alebo išlo o výnimočný prípad zlyhania zodpovedných, vyplynulo z jej slov.Samotný minister obrany ČR pre Českú televíziu uviedol, že je to pre neho prekvapenie, pripustil pochybenie a nevylúčil, že ak sa potvrdenie z plagiátorstva potvrdí, zváži aj možnosť demisie.Ostravská univerzita v roku 2004 ešte nedisponovala systémom na odhaľovanie plagiátov, ktorý využíva iba od roku 2008. Hoci by sa podobný prípad už aktuálne v inštitúcii podľa jej hovorcu Adama Soustružníka nemohol opakovať, danú prácu tam preskúmajú i s jej oponentom.