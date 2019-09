Podozrivého z účasti na zostrelení boeingu premiestnili do DĽR

Vladimir Cemach, bývalý veliteľ protivzdušnej obrany proruských síl v Donbase, podozrivý v kauze malajzijského lietadla zostreleného v lete roku 2014 počas letu nad východnou časťou Ukrajiny, prichádza do súdnej sieni v Kyjeve 5. septembra 2019. Odvolací súd v Kyjeve nariadil Cemacha prepustiť z väzby.Cemach bol v čase zostrelenia lietadla veliteľom protileteckej obrany proruských separatistov v meste Snižne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 13. septembra (TASR) - Vladimir Cemach, podozrivý v prípade zostrelenia malajzijského lietadla typu Boeing počas letu nad východom Ukrajiny z roku 2014, sa vrátil do samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR). Informovala o tom v piatok rozhlasová stanica Echo Moskvy.Cemach bol počas nedávnej výmeny väzňov medzi Kyjevom a Moskvou vydaný Rusku. Jeho návrat do proruskej DĽR potvrdila aj jeho dcéra.Podľa neoficiálnych informácií bola prítomnosť Vladimira Cemacha na zozname osôb vybraných na výmenu hlavnou podmienkou Moskvy na rokovaniach o výmene zadržiavaných osôb. Výmena sa uskutočnila počas uplynulého víkendu.Holandská prokuratúra vyšetrujúca zostrelenie lietadla malajzijských aerolínii ešte minulý utorok žiadala, aby Cemach zostal na Ukrajine a ukrajinské úrady ho nevydali do Ruska.Cemach bol v čase zostrelenia lietadla veliteľom protileteckej obrany proruských separatistov v meste Snižne.Agentúra UNIAN minulý štvrtok napísala, že medzinárodný investigatívny portál Bellingcat zverejnil predpoklad, že Cemach bol zapletený do zostrelenia boeingu a bol aj svedkom tejto udalosti.Okrem toho novinári portálu Nastojaščeje vremia podľa UNIAN-u našli videozáznam, v ktorom Cemach podľa všetkého hovorí, že skryl raketu Buk; týmto typom strely bolo podľa všetkého zostrelené malajzijské lietadlo.V uvedenom materiáli Cemach prichádza s ruskou verziou udalostí z júla 2014. Podľa nej povstalci DĽR mierili na ukrajinské bojové lietadlá, pričom práve jedno z týchto lietadiel údajne zostrelilo malajzijský boeing.Ukrajinská bezpečnostná služba SBU zadržala Cemacha začiatkom júla 2019 ako možného svedka pri vyšetrovaní spomínanej tragédie.Malajzijské lietadlo typu Boeing 777 letelo 17. júla 2014 na linke MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru. Počas letu nad východom Ukrajiny, ktorý ovládajú proruskí separatisti, ho zasiahla raketa. Lietadlo sa zrútilo, pričom zahynulo všetkých 298 ľudí na palube.