Podozrivý balíček zaslali i Robertovi De Nirovi

Na archívnej snímke herec Robert De Niro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 25. októbra (TASR) - Pyrotechnici newyorskej polície odstránili vo štvrtok podozrivý balíček z budovy v newyorskej štvrti Manhattan, v ktorej má reštauráciu aj Robert De Niro. Zásielka bola adresovaná práve tomuto americkému hercovi. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na zdroj z prostredia newyorskej polície.Podľa zdroja bol podozrivý balíček podobný tým, aké boli o deň skôr zaslané prominentným americkým demokratom a tiež do televízie CNN, pričom obsahoval aj podobnú výbušninu. Prípady by tak zrejme mohli spolu súvisieť, pričom podľa vyšetrovateľov sa zdá, že zásielky majú rovnakého odosielateľa.Samotná newyorská polícia uviedla, že zariadenie odstránila z budovy na ulici 375 Greenwich Street okolo 6.30 h ráno miestneho času. Policajtov podľa slov hovorcu na miesto privolali okolo 5.00 h.O podozrivom balíku informovala medzi prvými stanica NBC, podľa ktorej informácií dorazil balík do De Nirovej reštaurácie Tribeca Grill vo štvrtok ráno miestneho času. Ak sa potvrdí jeho prepojenie na predošlé zásielky, išlo by podľa stanice BBC už o deviate výbušné zariadenie zaslané osobám pokladaným za kritikov amerického prezidenta Donalda Trumpa.De Niro je totiž považovaný za pomerne hlasného kritika Trumpa, ktorého v minulosti už nazval ajNBC uviedla, že jeho reštaurácia bola v čase, keď zásielka dorazila, prázdna.Podozrivé balíčky sa začali od pondelka objavovať na rôznych miestach v New Yorku, Washingtone i na Floride. Prvé výbušné zariadenie sa našlo v pondelok v poštovej schránke v areáli rezidencie amerického miliardára a filantropa Georgea Sorosa.Balíky boli zaslané aj bývalým americkým prezidentom Billovi Clintonovi a Barackovi Obamovi či niekdajšiemu viceprezidentovi Joeovi Bidenovi. Podozrivé zásielky sa však k adresátom nedostali, pretože ich zachytila Tajná služba Spojených štátov (USSS), ktorá bývalých prezidentov doživotne chráni.Balík s podozrivým obsahom bol v stredu adresovaný aj bývalému riaditeľovi Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Brennanovi, ako aj guvernérovi štátu New York Andrewovi Cuomovi, kalifornskej kongresmanke Maxine Watersovej či bývalému ministrovi spravodlivosti Ericovi Holderovi.