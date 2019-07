Podozrivý muž v Rumusku sa priznal k vraždám dvoch tínedžeriek

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 28. júla (TASR) - K vraždám dvoch rumunských tínedžeriek vrátane 15-ročnej Alexandry, ktorej zmiznutie a smrť otriasli tento týždeň Rumunskom a vyžiadali si tiež prepustenie policajného šéfa, sa priznal 65-ročný Rumun. S odvolaním sa na vyhlásenie jeho právneho zástupcu, ktorého citovali rumunské médiá, o tom v nedeľu informovala agentúra AFP.Podozrivý Gheorghe Dinca "sa k svojim zločinom priznal", povedal v nedeľu médiám jeho advokát Alexandru Bogdan.povedal právnik.Dincu vzali do väzby v sobotu po tom, ako vyšetrovatelia prehľadávajúci jeho dom a záhradu našli ľudské pozostatky a šperky patriace Alexandre. Spočiatku odmietol odpovedať na akékoľvek otázky, v nedeľu sa však priznal k vraždám 15-ročnej Alexandry a tiež 19-ročnej Luizy, ktorá bola nezvestná od apríla.Alexandru uniesli v stredu 24. júla, keď stopovala domov do obce Dobrosloveni v južnom Rumunsku, povedala polícia. Vo štvrtok ráno sa jej podarilo trikrát zatelefonovať na tiesňovú linku 112 a polícii poskytnúť stopy, ktoré ju mali priviesť na miesto, kde ju zadržiaval vodič auta, do ktorého nasadla ako stopárka. Dievča podľa polície počas hovoru kričalo:následne sa spojenie prerušilo.Prípad vyvolal v Rumunsku vlnu pobúrenia, pričom tisíce rozhnevaných ľudí vyšli v sobotu večer protestovať do ulíc metropole Bukurešť. Demonštranti políciu obvinili, že telefonát nebrala vážne a napokon reagovala príliš neskoro, takže tínedžerku nezachránila.Rumunský minister vnútra Nicolae Moga ešte v piatok večer oznámil, že v súvislosti s prípadom odvolal policajného šéfa Ioana Budu. Donútení odstúpiť boli aj ďalší štyria príslušníci rumunskej polície, uvádza agentúra AFP.Druhá zavraždená tínedžerka, Luiza, sa pred zhruba tromi mesiacmi stratila v rovnakej oblasti a za obdobných okolností. Aj jej rodičia políciu tento týždeň obvinili z pochybenia pri vyšetrovaní. Uviedli pritom, že jeden z policajtov dokonca počas toho ako zmiznutie svojej dcéry na polícii nahlásili, naznačil, že mohla utiecť so svojim "vyvoleným".V prípade Alexandry, prehľadali policajti tri budovy, až konečne našli dom, kde bola zadržiavaná, k čomu došlo vyše 12 hodín po jej telefonátoch. Polícia následne ešte žiadala o povolenie na domovú prehliadku, ktoré však v naliehavých situáciách nie je potrebné, a čakala až do svitania, kým do domu vošla, a teda 19 hodín po poslednom telefonáte Alexandry.