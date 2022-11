Podpásovka pre Ukrajinu a škandál. SaS vyzýva Hegera, aby zvolal mimoriadnu Bezpečnostnú radu SR

Nezvládnutá situácia s migrantmi

Škandálna podpásovka Ukrajine

7.11.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva premiéra Eduarda Hegera OĽaNO ), aby zvolal mimoriadnu Bezpečnostnú radu SR. Dôvodom je vývoz tovaru do Ruska a Iránu i situácia s migrantmi.„Pochybný vývoz tovaru vojnovému agresorovi je nepriateľský akt voči Ukrajine. Tento škandál nemôže ostať bez odozvy s cieľom, aby sa na to čo najskôr zabudlo. Vývoz materiálu, ktorý môže slúžiť na vojenské použitie, musí byť okamžite prešetrený a najmä zastavený," uviedol v tlačovej správe predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (SaS).Krúpa za nezvládnutý stav ďalej pokladá situáciu s migrantmi a chaotické konanie ministerstva vnútra. „Odpoveďou ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) na niekoľkokilometrové zápchy na hraniciach s Českou republikou a potulujúcich sa migrantov bolo len absurdné postavenie stanového mestečka," dodal Krúpa.Tvrdí, že problém by sa mal riešiť už na hranici s Maďarskom. „Bezpečnostná rada preto musí urgentne riešiť nahromadené problémy na našej východnej a západnej hranici," uzavrel.Podľa Juraja Krúpu vo veci na budúci týždeň v stredu 9. novembra zasadne mimoriadny výbor parlamentu pre financie, ako aj obranu a bezpečnosť. Avizoval to v piatok 4. novembra na tlačovej konferencii. Ako povedal, Slovensko dalo „podpásovku" Ukrajine a pomáha Rusku.„Je to škandál, ktorý nielenže prekračuje hranice Slovenska, ale prekračuje aj hranice Európy. Slovensko masívnym spôsobom porušuje embargo na vývoz materiálu duálneho využitia do krajín ako je Irán, Rusko a Bielorusko. Vyjadrenia finančnej správy k tejto téme považujem za škandalózne. Myslím si, že dochádza k zásadným zlyhaniam, ktoré sa snaží zamiesť pod koberec," dodal Krúpa s tým, že „ministerstvo financií sa takto podieľa na pomoci agresorovi". „Či je to úmysel, alebo nekompetentnosť, to ešte uvidíme," zdôraznil.