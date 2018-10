Podpisom zmluvy na Edunet_SK odstránil rezort školstva nezákonný stav

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. októbra (TASR) – Podpisom zmluvy spolu s dodatkom s dodávateľom Edunet_SK, a to spoločnosťou Swan, odstránilo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) nezákonný stav, ktorý vznikol uzavretím zmluvy so spoločnosťou Slovak Telekom na projekt Infovek 2 bez súťaže priamym rokovacím konaním, keď bol vo funkcii ministra školstva Juraj Draxler. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.uviedlo ministerstvo. Verejné obstarávanie na projekt Edunet_SK, bolo spustené v roku 2015." tvrdí MŠVVaŠ.Rezort školstva zároveň informoval, že na ministerstve vzniká pracovná skupina na prípravu ďalších verejných obstarávaní v oblasti IKT, keďže tieto procesy trvajú dva až tri roky a rezort sa chce na ne vopred pripraviť.doplnilo ministerstvo.MŠVVaŠ tvrdí, že poskytovanie internetu školám je vo verejnom záujme.vysvetlilo ministerstvo. Pôjde najmä o zabezpečenie dátovej komunikácie s Dátovým centrom rezortu školstva, napríklad aj pre potreby e-testovania, distribúcie digitálneho obsahu na školy či poskytnutie mimorezortného digitálneho obsahu.Rezort školstva podpísal začiatkom októbra zmluvu so spoločnosťou Swan na dodávanie projektu Edunet_SK vo výške viac ako 53.690.155 eur bez DPH, vyplýva to zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv. Zmluva je uzatvorená na štyri roky. Podľa ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (nominantka SNS) projekt Edunet_SK je koncipovaný ako rámcová zmluva pre súhrnný počet 6700 škôl a školských zariadení, čo zahŕňa materské, základné aj stredné školy na Slovensku.