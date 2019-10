Podpora dojčenia je dôležitá, zhodli sa poslanci aj Kalavská

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. októbra (TASR) - Podpora dojčenia je dôležitá, treba zvýšiť informovanosť o správnom kŕmení dieťaťa. Zhodli sa na tom ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) aj viacerí poslanci Národnej rady (NR) SR. Poslankyňa Natália Milanová (OĽaNO) chce zvýšiť podporu dojčenia. Predložila preto pozmeňujúci návrh k novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Kalavská reagovala tým, že rezort podnikol kroky v tejto oblasti a v súčasnosti už platí prijatý preventívny štandard na podporu dojčenia. Zdôraznila, že o téme komunikujú s pôrodnicami aj poisťovňami.vyhlásila Milanová. Cieľom jej pozmeňujúceho návrhu je podľa nej deklarovať a vyzdvihnúť dôležitosť dojčenia a potrebu "Milanová tvrdí, že je potrebné po pôrode ženám poskytnúť garantovaný a jednotný postup, metódy a rady, ako správne nakŕmiť svoje dieťa. Poukázala na to, že hoci už je v platnosti štandardný preventívny postup, nie je dostatočne implementovaný v praxi. Považuje to však za dobrý počiatočný krok.Kalavská reagovala tým, že ministerstvo 1. 1. 2019 prijalo preventívny štandard na podporu dojčenia. Dodala, že oslovili zdravotnícke zariadenia a diskutujú s nimi o tom, čo všetko ešte musia urobiť a aké podmienky majú splniť, aby získali štatútMinisterka vysvetlila, že o udelení tohto štatútu rozhoduje odborná komisia. Dodala, že v súčasnosti prebieha diskusia aj so zdravotnými poisťovňami o podpore týchto pôrodníc.skonštatovala šéfka rezortu s tým, že s návrhom a argumentmi Milanovej súhlasí. Rovnako vyzdvihla dôležitosť dojčenia pre zdravie matky aj dieťaťa.Predseda zdravotníckeho výboru a poslanec Štefan Zelník (SNS) skonštatoval, že súhlasí s vyjadreniami Milanovej o dôležitosti dojčenia.skonštatoval s tým, že dojčenie môže byť aj určitou prevenciou proti rakovine prsníka. V súvislosti s pozmeňujúcim návrhom Milanovej však poznamenal, že väčšina vecí na podporu dojčenia už je zapracovaných.dodal.