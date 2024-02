Podpora KDH pre Korčoka v prezidentských voľbách šokovala Danka a stále ho mrzí, že nepresvedčil Fica

Komunikoval s Harabinom a Kubišom

Obáva sa víťazstva Pellegriniho

Danko chce hľadať s KDH prieniky

18.2.2024 (SITA.sk) - Pre predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka bola podpora Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) pre prezidentskú kandidatúru Ivana Korčoka šokom.Uviedol to v diskusnej relácii V politike televízie TA3, kde sa stretol s predsedom KDH Milanom Majerským Danko, ktorý sa uchádza o prezidentský post, sa vyjadril, že komunikoval s ďalšími prezidentskými kandidátmi Štefanom Harabinom Na margo prípadnej podpory kandidatúry Harabina konštatoval, že sa ešte zodpovedne rozhodne.Ako Danko uviedol, dôvodom jeho kandidatúry je, že sa názorovo nezhodne tak s Korčokom, ako aj s ďalším kandidátom a jedným zo svojich koaličných partnerov Petrom Pellegrinim (predseda strany Hlas-SD a predseda parlamentu), ktorého kritizuje za liberálne postoje.Danko zopakoval, ako viackrát v minulosti, že najlepšie by podľa neho bolo, ak by sa o prezidentský post uchádzal predseda strany Smer-SD a premiér Robert Fico. Šéfa národniarov mrzí, že Fica nepresvedčil, aby kandidoval.Zdôraznil, že dôležité je pre neho najmä zachovanie koalície. Opakovane vyjadril obavy z vývoja situácie v prípade, ak by bol Pellegrini v prezidentských voľbách úspešný.SNS podľa neho nemá inú možnosť, ako byť vo vláde so Smerom. „Peter Pellegrini má iné alternatívy," myslí si.Majerský, ktorého strana avizovala podporu pre prezidentského kandidáta Korčoka, uviedol, že sa spomedzi relevantných kandidátov, ktorí majú šancu získať prezidentský post, najväčšmi priblížil ideám KDH.Bývalého ministra zahraničných vecí označil za umierneného konzervatívca, zastáva názor, že Korčok bude chrániť právny štát.Danko na to reagoval tým, že sám seba považuje za relevantného kandidáta. Apeloval na Majerského, že by možno mohli spoločne hľadať národného a kresťanského kandidáta, aby predišli tomu, že Korčok sa stane prezidentom.„Mne je ľúto, že vás Korčok naťahal do tejto rétoriky," povedal Danko. Korčok by podľa neho bol slabým prezidentom.Dodal, že chce s KDH hľadať prieniky i v iných oblastiach. Opakovane apeloval na šéfa kresťanských demokratov, aby spolu väčšmi spolupracovali, myslí si, že by spoločne mohli byť väčšou silou.„Mne sa ťažko pozerá na to, že KDH spolupracuje s Progresívnym Slovenskom," vyjadril sa.