Podpora paralympijských hier zo strany Japoncov značne stúpla, Slovákov privítali s bublaninou a sushi

Obavy Japoncov sa zmiernili

Slováci zabojujú o medaily už v stredu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vedenie slovenskej výpravy na paralympijských hrách v Tokiu si krátko pred ostrým štartom vrcholu sezónu doprialo chutný predkrm. Na slovenskom veľvyslanectve v Tokiu ich privítali japonským sushi, ale aj slovenskou bublaninou s lieskovými orieškami.V predvečer slávnostného otvorenia hier sa v slovenskej rezidencii skloňovali nielen vyhliadky našich paralympionikov vo ôsmich športoch, v ktorých súťažia, ale aj mentalita, zvyky a tradície japonskej kultúry.Veľvyslanec SR v Japonsku Marián Tomášik zdôrazňoval slušnosť, ústretovosť aj špecifickú vysokú organizovanosť Japoncov, pričom v rozhovore s vedúcim slovenskej výpravy Tomášom Vargom neobišli ani obavy Japoncov z pandemickej situácie v krajine."Pred olympijskými hrami boli značné. Podpora organizovania hier klesla hádam len na 20 percent. Úspechy japonských športovcov, najväčšie v histórii OH, ako aj televízne prenosy zdvihli podporu miestneho obyvateľstva hrám na 60 percent. A taká zostala aj pred konaním paralympijských hier,“ priblížil Marián Tomášik na webe Slovenského paralympijského výboru.Slávnostný ceremoniál PH 2020 je na programe už v utorok 24. augusta od 20.00 h japonského času (13.00 h SELČ). Paralympiádu slávnostne otvorí japonský cisár Naruhito. Tokio je zatiaľ k účastníkom Hier prívetivé aj počasím. Hoci vlhkosť vzduchu neklesá pod 70 percent, teplota by v utorok podľa predpovedí nemala prekročiť 30 stupňov Celzia.Ako prví zasiahnu v stredu do bojov v Tokiu parastolní tenisti SR. Všetci v prvom kole v skupinách dostali súperov z Ázie. Ako prvý zasiahne do bojov košický rodák Martin Ludrovský, ktorého o 11.40 h (4.40 h SELČ) čaká Thajčan Chueawong.V popoludňajšom bloku nastúpi Peter Mihálik proti Kórejčanovi Kimovi (9.40 h SELC), po ňom vyzve Borisa Trávnička Thajčan Chaiwut (10.20 h) a na záver si paralympijská šampiónka zo Sydney 2000 Alena Kánová zmeria sily s Kórejčankou Joon Yiu.