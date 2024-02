Podpora pre školy, seniorov či kultúru. Zákazníci rozhodli, ako Tesco rozdelí 170-tisíc eur

Vy rozhodujete, my pomáhame



zrealizovať 109 kultúrnych podujatí



zrekonštruovať takmer 70 ihrísk



zorganizovať približne 213 vzdelávacích aktivít



skrášliť 168 verejných záhrad a parkov



uskutočniť 16 detských táborov



podporiť 38 aktivít na pomoc útulkom pre zvieratá



Zdroj: Tesco, SR