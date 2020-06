Podpora Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na boj s COVID-19 išla aj zo Slovenska. Venovala ju firma Dedoles

Veselšie nemocnice

Pomáhali aj finančne

Zákazníci darovali rekordnú sumu

Podpora vzdelávania v čase krízy

17.6.2020 (Webnoviny.sk) -Pandémia vírusu COVID-19 prekvapila a zasiahla celý svet. Na novú situáciu museli reagovať nielen vlády a štátne orgány jednotlivých krajín, ale aj takmer všetky firmy, mimovládne organizácie, či jednotlivci. Mnohí sa rozhodli aj aktívne pomáhať a zmierniť dopad pandémie na spoločnosť.Jednou z týchto firiem je aj Dedoles, známa predovšetkým svojimi veselými ponožkami. "Najskôr sme sa, samozrejme, postarali o našich zamestnancov, zabezpečili pre nich potrebné ochranné prostriedky a bezpečné pracovné prostredie. Urobili sme viacero opatrení v rámci fungovania firmy, ktoré s tým súviselo. Hneď potom sme začali rozmýšľať nad tým, ako ešte vieme pomôcť v boji s pandémiou,” uviedla Jana Hrubcová z Dedoles.Ako poďakovanie za prácu lekárom a zdravotníckemu personálu firma darovala veselé ponožky Medicína. Takmer 4000 párov putovalo do všetkých krajských nemocníc na Slovensku, do nemocnice v Brne, Prahe a ďalších nemocníc v hlavných mestách krajín, kde spoločnosť pôsobí.Na Slovensku vzniklo viacero iniciatív, ktoré sa snažili pomôcť zdravotníkom, nemocniciam, a ďalším, ktorí pomoc akútne potrebovali. Firmy, ale aj jednotlivci prispievali do týchto iniciatív finančne, alebo pomáhali ako dobrovoľníci. Firma Dedoles sa však rozhodla ísť o krok ďalej a pripravila zbierku na podporu Svetovej zdravotníckej organizácie - WHO. "WHO je najvyššou svetovou autoritou v oblasti verejného zdravia so 194 členskými krajinami. WHO spolupracuje intenzívne s vládami postihnutých krajín aj nezávislými organizáciami. Spolupracuje aj s vládou SR a Ministerstvom zdravotníctva SR,” povedala Jana Hrubcová"Na našich webových stránkach môžu ľudia za bežných okolností prispievať zaokrúhľovaním drobných na výsadbu stromov. Vďaka tomu sa nám podarilo vysadiť na Slovensku už viac ako 50 000 stromov. Vzhľadom na vzniknutú situáciu sme sa rozhodli dočasne zmeniť účel tejto zbierky na boj proti COVID-19. Navyše sme sa zaviazali, že spoločnosť Dedoles tieto príspevky zdvojnásobí až do výšky 10 000€,” povedala Jana Hrubcová. V mesiacoch marec až máj sa do zbierky zapojili ľudia z 15 krajín, vďaka čomu prispeje Dedoles Svetovej zdravotníckej organizácii sumou 55 830 Eur."Jedná sa o rekordnú podporu zahraničnej organizácie zo Slovenska, na ktorú prispievali jednotlivci. Väčšinou sa takéto dary objavujú len u nadnárodných korporácií, ktoré podporujú vybrané globálne iniciatívy spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami,” povedala Laura Dittel z Karpatskej nadácie. "Preto nás potešil tento dar od slovenskej firmy," dodáva.Aj Karpatská nadácia pomáhala v období pandémie virúsu COVID-19. "Keď sa zavreli školy a vzdelávanie sa presunulo do online prostredia, bolo nám jasné, že deti zo sociálne slabšieho prostredia sa nebudú vedieť zapojiť a musíme im pomôcť. Vzdelávanie je jedinou šancou pre ich lepšiu budúcnosť." povedala Laura Dittel. Nadácia otvorila program "Škola napriek korone", v ktorom poskytovala rýchlu finančnú podporu pre školy a neziskové organizácie a ich nápady ako zabezpečiť pokračovanie vzdelávacieho procesu. V rámci programu podporili takmer 30 žiadateľov a pomohli tak viac ako 5000 deťom.Informačný servis