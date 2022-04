Podpora Ukrajiny má podľa Korčoka zmysel, vojnové zločiny nemôžu zostať nepotrestané

Hovorili o hrozbách agresívnej politiky Ruska

Neúprimné a nepravdivé vyjadrenia

7.4.2022 - Podpora Ukrajiny má podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka (nom. SaS) zmysel. Uviedol to po zasadnutí šéfov diplomacií krajín Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Vo svojom stanovisku, ktoré poskytol komunikačný odbor ministerstva, poukázal na to, že Rusko sa v posledných dňoch vynútene sťahuje z niektorých svojich pozícií na severe Ukrajiny. Vzápätí však podotkol, že to ešte neznamená koniec vojny.Ministri prvý deň stretnutia venovali prípravám novej Strategickej koncepcie NATO, ktorá bude pripravená na schválenie na júnovom samite NATO v Madride. Hovorili tiež o hrozbách, ktoré predstavuje agresívna politika Ruska, ale tiež o dopadoch zneužívania nových technológií na bezpečnosť Aliancie, či o snahách ďalších autoritárskych režimov podkopávať medzinárodné pravidlá a princípy.Počas druhého dňa sa zaoberali témou Ruska a pomoci Ukrajine s kľúčovými partnermi Aliancie – s vysokým predstaviteľom Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepom Borrellom, Ukrajinou, Fínskom, Švédskom a Gruzínskom a premiérovo aj s Japonskom, Južnou Kóreou, Austráliou a Novým Zélandom. Koročk priblížil, že na jednom zo stretnutí hovorili aj o pretrvávajúcej závislosti na ruských energiách. Podľa neho bude cenou za mier a stabilitu zbavenie sa tejto závislosti.Korčok zdôraznil, že vojnové zločiny proti ľudskosti, ako celý svet videl v Buči, nemôžu zostať nepotrestané. „Registrujem ruské vyjadrenia o ochote rokovať, ale dôležité budú konkrétne kroky Kremľa, nie ruské vyjadrenia, ktoré sa doteraz veľmi často ukázali ako neúprimné a nepravdivé. Aj preto jednotliví spojenci budú ďalej pokračovať v poskytovaní vojenskej pomoci Ukrajine. Opätovne so spojencami vyzývam Rusko, aby okamžite zastavilo útoky v Ukrajine, umožnilo doručenie humanitárnej pomoci a odchod civilných obyvateľov z postihnutých oblastí, stiahlo sa z územia Ukrajiny a sadlo si za rokovací stôl,“ povedal.Šéf slovenskej diplomacie zhodnotil, že opatrenia, ktoré dnes NATO prijíma na východnom krídle Aliancie vrátane Slovenska, posilňujú bezpečnosť a obranu celej Aliancie. Pre Slovensko a mnohých ďalších spojencov je podľa neho absolútnou prioritou posilnenie kolektívnej obrany a odstrašenia NATO. „Naším cieľom je odradiť Rusko, ale aj hocikoho iného, od útoku na ktoréhokoľvek člena Aliancie. Odmietam tvrdenia, že ide o eskaláciu alebo prípravu na konflikt. Chrániť naše krajiny a našich občanov je základnou úlohou Aliancie,“ vysvetlil.